美媒：美国考虑禁止中共党员入境

（德国之声中文网）据《纽约时报》报道，特朗普政府正在考虑禁止中共党员及其家庭成员入境美国。报道援引消息人士称，正在草拟中的这项总统令，可能还将授权有关政府部门注销已经在美的中共党员及其家人的签证，导致其被驱逐出境。

此外，一些拟议的表述还旨在限制解放军和国企管理人员入境美国，尽管其中一些人很可能本身就是中共党员。透露消息的4位熟悉有关讨论的人士表示，这一计划的细节尚未最后敲定，而特朗普总统或许会拒绝签发这项指令。

原因之一将是实际操作上的困难。中共党员的数量有9200万之众，而前往美国的中国人也越来越多，2018年就有300万，对其中的大多数人，美国政府并不掌握党员身份的信息。因此要想识别中共党员及其家人，拒绝他们入境或驱逐在美的人，难度相当大。

据美国政府内部的估算，这一制裁计划涉及的人数将达2.7亿人。华盛顿战略和国际研究中心的中国问题学者布兰切特（Jude Blanchette)对《纽约时报》指出，"绝大多数中共党员与北京的政策制定并无牵连，因此针对全体党员的措施，就如同因为对特朗普恼怒而制裁所有的共和党人。"

"美国还剩下什么？"

中国外交部发言人华春莹16日在例行记者会上回应有关询问时称，这种做法不仅违反国际基本准则，"也无助于维护其大国形象"。华春莹说，如果该报道属实，只能让人感到美国的"可悲"。她问道："作为世界上最强大的国家，美国还剩下什么？它会给世界留下什么样的印象？"

今年以来，美中两国在贸易战、新冠疫情、华为、香港等问题上的矛盾争端步步升级。随之而来的是美国推出的一系列制裁措施，针对特定人员的旅行和签证禁令就是其中一项。

特朗普本周二签署的《香港自治法》，授权美国政府制裁损害香港自治的主要官员。白宫国家安全委员会发言人阿尔约特（John Ullyot）强调，总统并没有排除就香港问题进一步制裁中国官员。路透社引述白宫消息人士指，制裁名单仍在研拟。7月初，美国财政部以涉及侵犯人权为由，将包括新疆党委书记陈全国在内的四名中国官员列入制裁名单。有关制裁涉及禁止入境和冻结资产。

华盛顿近期的制裁目标不仅针对中国政府高官，也包括一项重点企业和机构的人员。本三(7月15日)，美国国务卿蓬佩奥表示，针对华为等被美国判定为协助中国政府打压人权的中国企业，其员工若被证实为政权在世界各地打压人权提供材料，国政府将会禁止其入境。此前，美国已开始对中国官媒记者实施签证限制。今年6月初，美国还宣布不再向与中国军方有关的留学生发放研究生签证，已发出的签证也将失效。

《纽约时报》分析指出，美国如果对中国公民实施更为广泛的入境限制，将授予国务院新的权力阻止中国政界或商界重要人物及其家人进入美国。同时有关部门也可以此为依据制定规范，例如官员可在签证面试时，以及在签证申请表格上询问申请人是否是党员。

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