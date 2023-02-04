美媒：美国考虑制裁中国监控设备公司

（德国之声中文网）美国《华尔街日报》周六援引知情人士报道，美国当局正考虑对向伊朗安全部队出售产品的中国监控设备公司实施制裁，并且就此进行深入讨论。目前锁定的目标是总部位于天津市的电子设备制造商天地伟业技术有限公司（Tiandy Technologies）。报道称， 天地伟业将产品出售给伊朗的伊斯兰革命卫队。

去年9月，22岁的伊朗女性阿米尼因未依照规定佩戴头巾遭到宗教警察逮捕，在拘留期间死亡。该起事件在伊朗引发全国抗议浪潮，伊朗当局以暴力手段镇压了各地抗议。

《华尔街日报》指出，中国海关数据显示，去年9月伊朗爆发示威浪潮后，中国对伊朗的录像设备出口激增。德黑兰警方还在国家电视台上展示了使用网络监控摄像头识别、追踪和逮捕示威者的情况。报道称，伊朗官员和伊斯兰革命卫队顾问计划使用中国技术来识别和惩罚不戴头巾的女性。

知情官员对《华尔街日报》表示，美国国务院和财政部都在考虑对天地伟业实施制裁。如若实施，此举可能使该公司面临被切断与美国金融体系联系的风险，并削弱其以美元开展业务的能力。

抗議運動是否給伊朗帶來了改變？

去年已被美国列入黑名单

根据天地伟业在其官网上的公司简介，该公司是全球领先的智能安防解决方案提供商，产品销售至全球60多个国家和地区，应用于北京天安门、中国运载火箭试验中心、达沃斯论坛、伦敦希思罗机场、公安部监管中心、中国农业银行总部，以及天津、上海、西安、郑州、厄瓜多尔首都、塔吉克斯坦首都等500多个城市。

去年12月，美国商务部宣布将36家中国科技公司列入贸易黑名单，其中就包括天地伟业。这份黑名单被称为「实体名单」（entity list），入列的公司除非获得美国商务部的特别出口许可证，否则将无法向美国供应商购买技术或商品。此規范同样适用低阶技术产品。

多名人权倡议人士此前已对天地伟业提出关切，指控这家公司利用脸部识别技术协助中国政府迫害新疆地区少数民族维吾尔人，并向伊朗的安全部门、警察和军队出售监控设备，引起美国国会议员关注。

保护民主基金会（FDD）的中国问题专家克雷格-辛格尔顿（Craig Singleton）去年针对天地伟业撰写了一份报告，称该公司为「大多数人从未听说过却最危险的中国科技公司」。

《华尔街日报》报道，据天地伟业的伊朗经销商称，其结合闭路电视摄像机与面部识别和其他尖端分析技术的监控平台，已被出售给伊斯兰革命卫队和另一个准军事组织「巴斯基」（Basij），两者都在镇压街头抗议中扮演关键角色。

此外，美国也在调查浙江宇视科技有限公司（Zhejiang Uniview Technologies Co）是否曾向伊朗安全部队出售监控设备。

（综合报道）

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