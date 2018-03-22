美媒:美司法部要求中国官媒登记为"外国代理人"

（德国之声中文网）《华尔街日报》9月18日报道称，最近数周，美国司法部告知新华社、CGTN（中国国际电视台，其前身为中央电视台英语国际频道）须按照《外国代理人登记法》（FARA）登记。

报道称，去年，两家俄罗斯媒体--今日俄罗斯（RT）和卫星通讯社（Sputnik）按照该法案登记为外国代理人。两家俄媒均否认有外国政府代理人的行为，称登记的原因只是美国司法部下达了指令。

报道称，登记为外国代理人并非仅有象征意义。登记后，RT失去了国会的媒体记者证，对议员、美国官员的采访权限受到影响。根据近期的一份美国国会清单，新华社和CGTN拥有这样的媒体记者证。

《华尔街日报》提及今年1月，美参议员鲁比奥（Marco Rubio）等人致信美司法部长塞申斯（Jeff Sessions），要求审核新华社与CGTN是否应登记为外国代理人。

这些议员引述去年12月美国民主基金会一份报道，其中称中国和俄罗斯利用本国与外国的信息"不对称"--本国对外界政治文化影响设置藩篱、同时利用外国的民主开放制度。议员们写道：美国政府应考虑执行现有法律，如《外国代理人登记法》。

《华尔街日报》报道称，美司法部一名官员在2月的一封信函中曾表示，如果一个外国媒体机构在美开设办公室，但其报道面向的受众在其本国，那很可能无须按照FARA法案登记。

近期，美国总统特朗普的前选战顾问马纳夫特（Paul Manafort）也因曾为乌克兰的亲俄力量在美从事游说工作，而受到该法案相关的追究。

FARA法案最初是1938年为防范纳粹在美的隐秘影响而设立的。

《华尔街日报》指，美司法部并不限制按照FARA法登记的实体所发表的内容，但要求他们提供运作的细节。对此，批评者认为，对媒体采用FARA法是对新闻自由的损害。支持者则认为，仅要求媒体机构登记为外国代理人还不够，应要求其工作人员也进行个人登记。

彭博社9月18日也报道了此事，并引述消息人士称，两家中国国家媒体将会被要求披露其年度预算与开支、所有权结构等信息。此外，还须在其播出及发表的材料中表明其登记为外国代理人。

苗子/叶宣（据华尔街日报、彭博社）