 美媒：美印將於中印邊境軍演 中國反應受矚 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.08.2022

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美媒：美印將於中印邊境軍演 中國反應受矚

美媒CNN週末報導，美國與印度10月將在距離中印爭議邊境不到100公里之處舉行聯合軍演。美國官員表示，印度是美國維持自由開放印太地區願景最重要的夥伴之一。外界關注，中國將如何反應？

Indien Tawang | Indische Militärfahrzeuge

中國與印度自2020年起在邊境發生過多次衝突。

（德國之聲中文網）根據美國有線電視網CNN週六（8月6日）的報導，美國將與印度在距離中印有爭議的邊境不到100公里之處舉行聯合軍演。一位了解情況的印度陸軍高級軍官向CNN表示，這次軍演將在10月中旬，於印度北阿坎德邦海拔10000英呎的奧利（Auli）舉行，演習內容將側重於高空作戰訓練。

奧利距離中印邊境實際控制線（LAC）約95公里，是一個偏遠地區。美印演習將作為第18屆被稱作「戰爭演習」（Yudh Abhyas）的年度聯合演習的一部分進行。

自2020年6月印度和中國士兵在喜馬拉雅山發生血腥衝突，造成至少20名印度士兵和4名中國士兵死亡以來，兩國關係一直很緊張。

最近，中國在位於邊境的班公湖上修建了一座橋，此舉進一步加劇了雙方的緊張局勢，而印度政府也將該舉動譴責為「非法占領」。在今年訪問印度期間，美國陸軍太平洋司令部司令弗林（General Charles Flynn）將中國在有爭議邊界附近的軍事集結描述為「令人震驚」。

當被問及聯合演習時，美國國防部發言人告訴CNN，美國與印度的伙伴關係是「我們對自由和開放的印太地區的共同願景的最重要因素之一」。他說：「這種更廣泛的努力的一個重要因素包括演習和培訓活動，『戰爭演習』就是這樣一個年度雙邊演習，旨在提高互操作性，提高我們各自應對一系列區域安全挑戰的能力。」

實際控制線

Indien Kashmir | Indischer Armeeconvoy

媒體報導稱，印度將與美國在10月於距離中印邊境不遠處舉行聯合軍演。

實際控制線是印度和中國之間定義寬鬆的事實邊界，該邊界線是1962年中印邊境戰爭的產物。當年該場戰爭是雙方長期的歷史領土分歧引發的衝突。實際控制線的位置可能是模糊的，中國和印度之間對於邊界線中一個國家領土的終點和另一個國家領土的起點仍然存在爭議。

CNN報導指出，印度和中國之間的任何軍事挑釁都會帶來嚴重的後果，尤其兩國都擁有核武器。2020年6月，在靠近阿克賽欽的加勒萬河谷，雙方的士兵爆發衝突，造成至少20名印度士兵死亡，4名中國士兵死亡，此後兩國之間的邊境緊張局勢升級。該地區由中國控制，但兩國都聲稱擁有。

儘管此後緊張局勢有所緩和，但雙方都在邊境地區駐紮了大量的部隊。外界分析認為，在發生意外衝突時，這樣的情勢會增加潛在的誤判風險。

（CNN等）

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