美媒﹕美军拟十一月驶越台海南海

(德国之声中文网) 美国有线新闻网络 (CNN) 週四 (10/4) 报导，美国海军正计划在11月其中一週，派出军舰及战斗机驶入南中国海和台湾海峡，行使国际法下的「自由航行权」。

报导综合数名美国国防部消息人士称，这次目的是要执行一系列高度聚焦的演习，以展示美军在多条战线上皆有能力快速应付潜在敌人。路线将会靠近中国所属水域，意味着会在解放军近距离范围行动。但是知情国防官员强调，美军并非意图与中国开打。

这项机密计划仍在草拟当中，一名官员形容它现在「只是一个想法」。五角大楼发言人拒绝评论此计划﹕「就如国防部长多次表示，我们不会评论任何未来的行动。」美军太平洋舰队也不愿回应。

美国将于11月举行中期选举，如果行动成真，外界关注中方反应会否左右美国选情。

美国国防部长马蒂斯取消访华行程，原订在北京举行的第二轮中美外交安全对话亦告吹。

美国传媒引述美方官员表示，是中方要求推迟对话。对此，中国外交部发言人华春莹週三(10/3)反驳，美方才是主动提出的一方。她说中方强烈不满，批评有关报导不负责任，「完全是歪曲事实、别有用心」，要求有关方面停止「无中生有、散布谣言」的做法。

李芊/罗法 (综合报道)