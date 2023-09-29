美媒：美中紧张关系趋缓，拜习会有望成形

中国外交部发布消息，9月27日，应美方邀请，中国外交部副部长孙卫东在华盛顿同美国亚太事务助理国务卿康达举行中美亚太事务磋商。《华尔街日报》引述知情人士的消息称，美中两国也正在讨论中国国务院副总理何立峰和外长王毅访美的事宜。这些都可能是在为习近平与拜登的峰会做准备。
（德国之声中文网）《华尔街日报》引述知情人士的消息称，美中正在讨论中国国务院副总理何立峰访问华盛顿的事宜。今年3月何立峰接替刘鹤，被任命为国务院总理，他是习近平的最高经济政策助手。消息人士还表示，中国外交部部长王毅在10月份访问华盛顿的计划也在进行中，此行旨在为习近平与拜登的峰会做准备。
本周，王毅在被媒体问到习近平是否会出席11月在美国旧金山举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议时没有正面回答，但他表示，“亚太经合组织领导人非正式会议，应该成为促进合作的大舞台，而不是挑起对抗的角斗场。作为世界最大发展中国家和亚太经合组织重要成员，中方愿顺应国际社会期待，为会议的成功发挥建设性作用。当然，我们同各方也都期待，美方能够意识到作为东道主的职责，展现应有的开放、公平、包容和担当，为会议的顺利举行创造更好条件”。新加坡《联合早报》分析认为，王毅的表态意在暗示美国让步，为中美元首在峰会期间会晤扫除障碍。
中美两国领导人上一次面对面会谈还是在去年G20巴厘岛峰会举行前。当时的会面适逢两国关系跌至几十年来的最低点之际，此前美国众议院议长佩洛西访问了台湾，而且两国在一系列问题上的分歧不断扩大，包括俄罗斯入侵乌克兰和贸易问题。
今年中国国家主席习近平出席了在南非举行的金砖峰会，但是缺席了G20新德里峰会以及在纽约举行的联合国大会。
9月初，中国国家安全部在其微信公众号发布文章暗示道，要真正实现“从巴厘岛到旧金山”，美国需要拿出足够的诚意。文章强调说，中国绝不会因为美国的几句“漂亮话”放松警惕。美国的百般阻挠、遏制打压，只会让中国愈战愈勇，更加自立自强。
《华尔街日报》指出，拜登政府已在设法稳定与中国政府的关系，“一方面是为了防止紧张局势升级为冲突，尤其是在台湾问题上，另一方面也为了向盟友和其他国家表明，美国有能力处理好与中国政府的工作关系”。
今年以来，美中高层交往逐渐恢复。美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、气候特使克里和商务部长雷蒙多相继访华。
9月22日，中国官方对外表示，“为落实中美两国元首巴厘岛会晤重要共识，根据国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰与美国财政部部长珍妮特·耶伦达成的共识，中美双方商定，成立经济领域工作组，包括‘经济工作组’和‘金融工作组’。‘经济工作组’由中美两国财政部副部长级官员牵头，‘金融工作组’由中国人民银行和美国财政部副部长级官员牵头。两个工作组将定期、不定期举行会议，就经济、金融领域相关问题加强沟通和交流”。
中央电视台在微博上的自媒体账号“玉渊谭天”对此评论说，“中美作为全球前两大经济体，坐下来，谈起来，加强经济金融领域的沟通协调，稳定全球市场信心和预期，是国际社会的普遍期待”。“相通则共进，相闭则各退。中美经济领域工作组的建立，提供了相通的平台，创造了共进的契机”。
美国商务部长雷蒙多8月访华期间也曾宣布，美中将成立一个工作组，讨论贸易和投资问题以及出口管制问题。
《华尔街日报》分析认为，这些新机制的建立标志着全球最大的两个经济体之间恢复了定期经济对话，但“比起中美两国以往建立的对话机制，上述新成立工作组的涉及领域较小；以往的对话机制汇集了许多中美高级官员，讨论的话题范围更为广泛”。
文章指出，不久前习近平给两位曾在二战期间为中国而战的美国飞虎队老兵复信，这是中方释放的一积极信号。中国官方媒体刊登了习近平的回信，信中赞扬了中美两国人民在抗击日本法西斯的斗争中结下的“深厚友谊”，称“中美作为两个大国，对世界的和平、稳定与发展负有更加重要的责任”。
除此之外，9月27日中国驻美国使馆举办疫后首次线下国庆招待会。中国驻美大使谢锋在致辞中表示，“在两国领导人引领下，在双方共同努力下，中美关系近期出现了一些止跌企稳的积极迹象，两国加强对话合作取得了一些积极进展，最重要的就是双方同意重返巴厘岛议程，落实习近平主席和拜登总统达成的重要共识”。但他也强调，“希望美方与中方相向而行，用行动排除障碍、管控分歧，用诚意加强对话、拓展合作，争取中美关系稳下来、好起来”。
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