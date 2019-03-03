美媒﹕美中将达成重大贸易协议

(德国之声中文网) 《华尔街日报》週日 (3月3日) 报道称，美中即将达成重大贸易协议，双方将在激烈的贸易战中降低部分关税。

根据《华尔街日报》，美中双方谈判代表取得了实质性进展，最终协议即将敲定。双方匿名消息人士称，受到贸易战衝击的金融市场信心回升。

报导内容提到，上个月在华盛顿举行谈判后，双方分歧减少。这也表示中国国家主席习近平可能在3月下旬访问欧洲时，与美国总统特朗普正式签署协议。然而报导也强调，其中仍有阻碍。新的协议可能还是会引起两方不满，各自抱怨让步太多。

报导称，中国同意暂时降低关税或放宽对农产品、化学制品和汽车产品等的限制。中国谈判代表还提出时间表，加快取消对汽车企业的外资所有权限制，并将进口汽车的关税降至目前的15％以下。此举是为了回应特朗普对于缩小美中贸易差距的要求。同时，北京也将增加购买美国商品，包括可能从钱尼迩能源公司 (Cheniere Energy) 购买数百亿美元的天然气。

报导说，华盛顿将取消去年实施的大部分贸易制裁，并引述分析人士说，特朗普最近在河内与朝鲜领导人金正恩会谈以无协议收场，可能会以两种相反的方式影响贸易谈判﹕一是让北京感觉特朗普迫切希望达成协议，二是让中国确定特朗普宁愿「离场」也不愿签订不好的协议。到底结果为何，尚待观察。

夏立民/李芊 (法新社、路透社)