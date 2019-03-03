 美媒﹕美中将达成重大贸易协议 | 经济纵横 | DW | 04.03.2019

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经济纵横

美媒﹕美中将达成重大贸易协议

有关中美贸易休战的各方消息不断传出。但是到底要多久才能完全解决根本分歧，还有关税存在的必要性各有不同讨论。热战过后是否会进入冷战，或是持续闷烧暗斗? 谁又是最后的赢家?

USA Handelsgespräche mit China in Washington | Lighthizer & Mnuchin & Ross & Liu He (Getty Images/AFP/M. Ngan)

根据内部消息，中美谈判顺利，双方即将提出重大贸易协议。图为2月21日双方代表在美国华盛顿谈判的画面。重要人士包括最左边的美国贸易代表莱特希泽和最右边的中国国务院副总理刘鹤。

(德国之声中文网) 《华尔街日报》週日 (3月3日) 报道称，美中即将达成重大贸易协议，双方将在激烈的贸易战中降低部分关税。

根据《华尔街日报》，美中双方谈判代表取得了实质性进展，最终协议即将敲定。双方匿名消息人士称，受到贸易战衝击的金融市场信心回升。

报导内容提到，上个月在华盛顿举行谈判后，双方分歧减少。这也表示中国国家主席习近平可能在3月下旬访问欧洲时，与美国总统特朗普正式签署协议。然而报导也强调，其中仍有阻碍。新的协议可能还是会引起两方不满，各自抱怨让步太多。

报导称，中国同意暂时降低关税或放宽对农产品、化学制品和汽车产品等的限制。中国谈判代表还提出时间表，加快取消对汽车企业的外资所有权限制，并将进口汽车的关税降至目前的15％以下。此举是为了回应特朗普对于缩小美中贸易差距的要求。同时，北京也将增加购买美国商品，包括可能从钱尼迩能源公司 (Cheniere Energy) 购买数百亿美元的天然气。

报导说，华盛顿将取消去年实施的大部分贸易制裁，并引述分析人士说，特朗普最近在河内与朝鲜领导人金正恩会谈以无协议收场，可能会以两种相反的方式影响贸易谈判﹕一是让北京感觉特朗普迫切希望达成协议，二是让中国确定特朗普宁愿「离场」也不愿签订不好的协议。到底结果为何，尚待观察。

夏立民/李芊 (法新社、路透社)

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