美媒：結束一年審查 中國將解除滴滴新用戶禁令

中國監管機構針對滴滴長達一年的網絡安全審查將劃下句點，其應用程序有望在一週內重新在中國國內上架，背後原因為何？
（德國之聲中文網）根據《華爾街日報》報導，中國將結束對打車巨頭滴滴出行長達一年的調查，同時最快本週內會允許其應用程序重新進入國內市場。該報導引用知情人士指出，北京希望藉此緩解中國互聯網行業的壓力。
去年7月，中國當局以國家安全為由對滴滴出行進行數據安全調查，該應用程序也從國內網絡商店下架。不具名人士還向《華爾街日報》表示，中國主管部門還將解除對物流平台滿幫集團（Full Truck Alliance）和在線招聘公司看準網（Kanzhun）應用的新用戶註冊限制。
滴滴、滿幫集團和看準網在美國上市的股票週一（6月6日）大漲，滴滴的美國存托憑證（ADR）早盤飆升逾50%，週一收盤上漲24%。
去年，這兩家公司也面臨與滴滴出行類似的安全審查。當時，滴滴出行是中國政府整頓科技巨頭行動的目標之一，其他成為目標的中國科技公司包括在線零售商阿里巴巴集團控股有限公司（Alibaba Group）和外賣巨頭美團在內也被捲入其中，它們分別因反競爭行為被罰款28億美元和5億多美元。
但面對隨之而來的經濟放緩，像是大型科技公司裁員，以及中國新冠疫情的防疫措施等增加了不利因素，增加了中國政府為經濟注入動力的壓力。報導指出，當局去年針對科技巨頭的新法規層出不窮，但今年在監管方面卻顯得平靜。
週一（6月6日）滴滴、滿幫集團和看準網的股票，在美國交易中大漲，滴滴的美國存托憑證早盤上漲超過50%，並在當天結束時上漲24%。
隨著對中國經濟前景迅速惡化的擔憂不斷增加，中國政府已著手暫停對本土科技巨頭及其數據庫的收緊行動。
滴滴出行成為此次打擊行動的標誌之一，包括在線零售商阿里巴巴集團控股有限公司(Alibaba Group Holding Ltd.)和食品配送巨頭美團網在內的公司也被捲入其中，它們分別因反競爭行為被罰款28億美元和5億多美元。
但隨之而來的經濟放緩--包括大型科技公司的裁員，長期以來，這些公司在中國一直吸引著年輕有為的人，其嚴重程度超出預期。中國的Covid-19限制也增加了不利因素，增加了中國政府為經濟注入動力的壓力。
中國網約車服務巨頭滴滴去年6月在美上市兩天後，中國監管機構就對該公司啟動網絡安全審查，令許多投資者感到震驚，並擔憂美國監管機構要求的IPO文件可能包含敏感信息和數據。
在接下來的幾個月里，滴滴出行的市值暴跌。在美國上市不到一年後，這家總部位於北京的公司決定從紐約證券交易所退市。
當局當時還表示將收緊海外上市的規定，因此許多期望在美國上市的中國公司大多已將其計劃轉移到中國大陸或香港的交易所。
報導稱，調查結果不太可能改變這種情況，但對滴滴來說，它消除了監管上的障礙，使其能更輕鬆的繼續發展。
據悉，官方審查人員發起數月的現場審查，並訪問了高級管理人員，下載了內部記錄，及收集了電郵和內部通信。一些熟悉該調查的人說，當局沒有發現這些公司的實質性問題。
知情人士稱，包括中國國家網信辦在內的一些政府部門，上週與滴滴、滿幫集團和看準網的高管會面，並指出，三家公司將面臨經濟處罰，其中對滴滴的罰款最高。部分知情人士更稱，這些公司預計還將向中國政府轉讓1%的股權，並讓政府在公司決策中發揮直接作用。
中國監管單位及上述公司都未回應媒體的評論請求。
（路透社、《華爾街日報》、彭博社）
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滴滴6月底才在纽约证交所上市，如今却宣布将准备从美国下市，这是迫於中国政府的压力所做的决定吗？滴滴出行12月2日的股价收在7.8美元，已较6月底的上市发行价大跌逾4成。