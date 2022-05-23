美媒：結束一年審查 中國將解除滴滴新用戶禁令

（德國之聲中文網）根據《華爾街日報》報導，中國將結束對打車巨頭滴滴出行長達一年的調查，同時最快本週內會允許其應用程序重新進入國內市場。該報導引用知情人士指出，北京希望藉此緩解中國互聯網行業的壓力。

去年7月，中國當局以國家安全為由對滴滴出行進行數據安全調查，該應用程序也從國內網絡商店下架。不具名人士還向《華爾街日報》表示，中國主管部門還將解除對物流平台滿幫集團（Full Truck Alliance）和在線招聘公司看準網（Kanzhun）應用的新用戶註冊限制。

滴滴、滿幫集團和看準網在美國上市的股票週一（6月6日）大漲，滴滴的美國存托憑證（ADR）早盤飆升逾50%，週一收盤上漲24%。

去年，這兩家公司也面臨與滴滴出行類似的安全審查。當時，滴滴出行是中國政府整頓科技巨頭行動的目標之一，其他成為目標的中國科技公司包括在線零售商阿里巴巴集團控股有限公司（Alibaba Group）和外賣巨頭美團在內也被捲入其中，它們分別因反競爭行為被罰款28億美元和5億多美元。

監管力度消減

但面對隨之而來的經濟放緩，像是大型科技公司裁員，以及中國新冠疫情的防疫措施等增加了不利因素，增加了中國政府為經濟注入動力的壓力。報導指出，當局去年針對科技巨頭的新法規層出不窮，但今年在監管方面卻顯得平靜。

中国加强整顿科技公司 高额罚款 10月8日,中国市场监管总局对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚，处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。今年4月，阿里巴巴也因实施“二选一”垄断行被处以罚款182亿元，占该企业2019年国内销售额的4%，这张罚单也破了中国反垄断罚款迄今为止的记录。

中国加强整顿科技公司 美团《焚书坑》坑了自己 美团股价自2月份达到历史最高点以来，迄今已经下跌超过1万亿元（1542.8亿美元）。它尤其在对待其送货员和侵犯消费者权益方面受到批评，多次被法庭裁定赔偿合计数百万元。今年4月，美团成为反垄断调查的目标，一个月后，其创始人兼首席执行官王兴发布了唐诗《焚书坑》，被人认为是借古讽今，批评政府和习近平，其股票遭到抛售。

中国加强整顿科技公司 英媒：支付宝将被拆分 据《金融时报》9月消息，中国计划拆分支付宝，并为蚂蚁集团旗下的“花呗”和“借呗”贷款业务另设应用程序。早在今年4月的约谈中，因垄断遭批的蚂蚁集团被要求断开支付宝与“花呗”“借呗”的连接。据悉，蚂蚁集团答应将能影响到借贷决定的用户数据，交给国家拥有部分控制权的一家全新信用评分合资企业。

中国加强整顿科技公司 支付宝的“厄运”去年底开始 2020年11月，拥有中国最大数字支付平台支付宝的蚂蚁金服集团的港沪IPO计划被叫停。蚂蚁金服的创始人马云、也是电子商务巨头阿里巴巴的联合创始人，此前公开批评金融管制规定。后来数月之久马云没有出现在公众视野。这是支付宝“厄运”的开始。

中国加强整顿科技公司 腾讯半年内市值蒸发2.24亿 中国最大的游戏和社交媒体公司腾讯自今年2月中旬股价创下历史新高以来，市值蒸发超过2.24万亿元（3471.3亿美元）。今年4月,腾讯因未向反垄断监管机构报告过去的交易而被罚款50万元，7月,该公司合并虎牙和斗鱼的计划被官方叫停。8月，新规禁止青少年每周玩电子游戏超过3小时，冲击公司游戏业务。

中国加强整顿科技公司 滴滴上市刚刚几天 中国打车叫车公司滴滴今年6月30日在纽约首次公开募股后仅数天，便成为当局网络安全调查的目标，其应用程序从应用程序商店被删除，并禁止注册新用户。这一打击令滴滴蒸发市值约370亿美元，或超过募股40%的价值。此外，滴滴处理其数据管理和监测活动手段也受到诟病。据悉，该公司正在与国有西通信息公司进行相关的谈判。

中国加强整顿科技公司 监管部门进驻滴滴出行 今年7月，中国国家网信办宣布，监管部门进驻滴滴出行等7家公司，对其进行网络安全审查。根据网信办最新发布《网络安全审查办法》修订草案，拥有百万以上用户个人信息的科技企业在境外上市前，必须接受官方部门的安全审查。中国网信办还出台了《网络安全三年行动计划》。

中国加强整顿科技公司 海外上市前将数据移交给国家控制的公司 有滴滴的前车之鉴，Keep、喜马拉雅等数家中企取消了赴美IPO的计划。8月，中国监管机构考虑一项新的计划：如果握有丰富数据的公司想在美国上市，就得将其数据管理和监督权移交给第三方最好是国家控制的公司，这样可以有效限制它们将中国国内数据转移到海外的能力。



週一（6月6日）滴滴、滿幫集團和看準網的股票，在美國交易中大漲，滴滴的美國存托憑證早盤上漲超過50%，並在當天結束時上漲24%。

隨著對中國經濟前景迅速惡化的擔憂不斷增加，中國政府已著手暫停對本土科技巨頭及其數據庫的收緊行動。

滴滴出行成為此次打擊行動的標誌之一，包括在線零售商阿里巴巴集團控股有限公司(Alibaba Group Holding Ltd.)和食品配送巨頭美團網在內的公司也被捲入其中，它們分別因反競爭行為被罰款28億美元和5億多美元。

但隨之而來的經濟放緩--包括大型科技公司的裁員，長期以來，這些公司在中國一直吸引著年輕有為的人，其嚴重程度超出預期。中國的Covid-19限制也增加了不利因素，增加了中國政府為經濟注入動力的壓力。

調查結果為何？

中國網約車服務巨頭滴滴去年6月在美上市兩天後，中國監管機構就對該公司啟動網絡安全審查，令許多投資者感到震驚，並擔憂美國監管機構要求的IPO文件可能包含敏感信息和數據。

在接下來的幾個月里，滴滴出行的市值暴跌。在美國上市不到一年後，這家總部位於北京的公司決定從紐約證券交易所退市。

當局當時還表示將收緊海外上市的規定，因此許多期望在美國上市的中國公司大多已將其計劃轉移到中國大陸或香港的交易所。

報導稱，調查結果不太可能改變這種情況，但對滴滴來說，它消除了監管上的障礙，使其能更輕鬆的繼續發展。

據悉，官方審查人員發起數月的現場審查，並訪問了高級管理人員，下載了內部記錄，及收集了電郵和內部通信。一些熟悉該調查的人說，當局沒有發現這些公司的實質性問題。

知情人士稱，包括中國國家網信辦在內的一些政府部門，上週與滴滴、滿幫集團和看準網的高管會面，並指出，三家公司將面臨經濟處罰，其中對滴滴的罰款最高。部分知情人士更稱，這些公司預計還將向中國政府轉讓1%的股權，並讓政府在公司決策中發揮直接作用。

中國監管單位及上述公司都未回應媒體的評論請求。

（路透社、《華爾街日報》、彭博社）

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