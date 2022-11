美媒称习近平年底访问沙特 石油人民币结算是否浮出水面引关注

(德国之声中文网)《华尔街日报》引述知情人士的消息称,中国国家主席习近平将在今年年底前访问沙特阿拉伯。消息人士称,此次访问已经酝酿了数月,暂定在12月的第二周进行。

报道称,目前双方正在敲定习近平与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)举行峰会的细节。《华尔街日报》的文章指出,“此次峰会将凸显中国在中东地区不断扩大的影响力,同时也将表明拥有丰富石油资源的沙特与美国的主要国际对手之间的联系日益紧密”。

中国外交部周二(11月8日)回应说,目前不掌握有关习近平访问沙特的消息。

今年8月,英国《卫报》就曾报道,习近平会在夏天出访沙特。《卫报》当时报道说,沙特阿拉伯正在准备盛大的欢迎仪式,预计习近平将访问首都利雅得、港口城市吉达以及正在规划中的新未来城。

不过习近平今年出访的首个国家是中国的邻国哈萨克斯坦。之后他从哈萨克斯坦前往了乌兹别克斯坦参加了在那里举行的上合组织成员国元首理事会议。俄罗斯媒体今年夏天曾报道,沙特有意申请加入上合组织。

据沙特国家通讯社SPA报道称,中国驻沙特大使陈伟庆在9月初向沙特阿拉伯外交部副部长瓦立德·本·阿卜杜勒·阿尔胡莱吉转交中国国家主席习近平的亲笔信。习近平在写给萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特国王的亲笔信中提出牢固双边关系,以及在各个领域和层面支持和增强关系的方式。习近平还在信中表示,支持沙特在利雅得申办 2030 年世博会。

上个月27日,沙特外交大臣费萨尔亲王(Faisal bin Farhan)与中国外长王毅以虚拟形式举行中沙高级别联合委员会政治外交分委会第四次会议。费萨尔亲王对阿拉伯卫星电视台表示:“今天的会谈是在一个重要的时机举行,就在中国国家主席预计访问沙特王国之前。”他补充说,沙特阿拉伯也在为中国和阿拉伯国家之间的首脑会谈“做最后安排”。

专家:习近平出访是“舒适区里的多边主义”

中沙关系拉近

近年来,中沙经贸关系不断深化。今年3月10日,全球最大石油公司沙特阿美宣布已做出最终投资决定,将参与中国东北地区大型炼油化工一体化联合装置的开发。该项目位于辽宁省盘锦市,预计2024 年投入运营。根据该公司披露的细节,盘锦项目联合装置包括原油加工能力为30万桶/日的炼油厂和乙烯蒸汽裂解装置,乙烯是用于制造多种日用产品的基本石化产品。沙特阿美将为联合装置供应最多21万桶/日的原油。

作为沙特国有石油公司的沙特阿美是全球最大石油企业,该公司生产世界上约八分之一的原油。2021年,沙特蝉联中国最大原油进口来源国地位。

目前沙特与长期盟友美国之间关系紧张。美国总统拜登7月刚刚访问过沙特,要求沙特增产石油。“欧佩克+”(OPEC+)之后决定将9月的日产量增加10万桶,算是在一定程度上照顾了美国的情绪。但今年10月初,“欧佩克+”举行部长级会议,决定从11月开始将原油日产量大幅减产200万桶。目的是为了阻止导致产油国财政收支恶化的油价下跌。

中东产油国的大部分国家收入依赖原油,油价下跌会导致财政收支恶化。日经新闻引述国际货币基金组织(IMF)的推算,产油量位居全球首位的沙特取得财政收支平衡的原油价格为每桶79.2美元。如果油价低于这一水平,就意味着沙特将会出现财政赤字。

而作为国际指标的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格9月下旬一度跌至每桶76.0至76.5美元,创下了1月上旬以来的低值。

“欧佩克+”的减产决定拜登政府大为恼火。沙美之间隔阂加深的担忧增强。

《华尔街日报》引述政治风险公司Eurasia Group总裁布莱梅尔(Ian Bremmer)的看法表示,相比最近与拜登政府在石油生产问题上的争执,沙特外交政策的战略调整意义更大。布莱梅尔认为,沙特和中国关系拉近的趋势是一个长期转变的转折点,将产生切实的经济影响,而不仅影响当前的选举周期。

美国能源工业在战争危机中获利

沙特加快同中国就人民币计价石油合同进行的谈判

今年早些时候《华尔街日报》在一篇相关报道中指出,沙特人对美国几十年来为保卫沙特所作的安全承诺越来越不满意,因此开始加快同中国就人民币计价石油合同进行的谈判。

报道指出,沙特每日出口原油约620万桶,即便是将其中一部分原油的计价从美元换成其他货币,也将是意义深远的转变。全球大部分石油销售以美元结算,比例约为80%,而且按照与美国尼克松政府达成的一项协议,沙特自1974年以来一直只以美元进行石油贸易,当时的这项协议内容包括对沙特的安全保证。但美国现在是全球最大的石油生产国之一。在20世纪90年代初,美国进口的沙特原油一度达到200万桶/日,但根据美国能源情报署(Energy Information Administration)的数据,2021年12月,美国的沙特原油进口量已降至不到50万桶/日。根据中国海关总署的数据,沙特是2021年中国的第一大原油供应国,每日向中国出口176万桶石油。

有看法认为,一旦沙特改用人民币为出售给中国的石油计价,将在中东国家中起到示范作用。《华尔街日报》也分析指出,这将可能会削弱美元在国际金融体系中的霸主地位。数十年来,美国一直依赖于美元这种地位来发行国债,以此填补美国预算赤字。

全球安全分析研究所(Institute for the Analysis of Global Security)经济学家拉夫特(Gal Luft)向《华尔街日报》表示,石油市场乃至整个全球大宗商品市场都是美元储备货币地位的基石。“如果沙特石油这块石头被抽走,美元储备货币地位这面墙就会开始坍塌。”

因此沙特是否在习近平访问期间签署石油人民币结算的相关协定,也格外引发外界关注。

(华尔街日报、路透社、日经新闻、法新社)

