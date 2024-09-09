美媒：秦刚被任命出版社低阶职务

美媒：秦刚被任命出版社低阶职务2024年9月9日
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（德国之声中文网）据《华盛顿邮报》9月8日引述两名美国前官员称，秦刚名义上被任命为中国外交部下属的一家出版社的一个低阶职务。这两名前官员称，58岁的秦刚至少在纸面上就职于国有的世界知识出版社。
这两名前官员称，这一降职发生在春季，尽管意味着"失宠"，但同时也意味着"脱离困境"。其中一名前官员称，秦刚"不会坐牢，但他的（政治）生涯结束了"。
这名前官员向该报表示，此事很可能不单是作为一种惩罚，也是作为一个警示的故事。
今年7月，中共二十届三中全会公报称：接受秦刚同志辞职申请，免去秦刚同志中央委员会委员职务。
去年7月，秦刚在任外交部长仅7个月后，于十四届全国人大常委会第四次会议被免职。此前他在公共视野消失了一个月。去年10月，于全国人大常委会第六次会议被免去国务委员职务。今年2月，全国人大常委第八次会议公报称，秦刚辞去全国人大代表职务。
中国官方对于秦刚的去向始终表态模糊。如今，秦刚"下落不明"已一年有余。
（综合报道）
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