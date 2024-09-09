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美媒：秦刚被任命出版社低阶职务

2024年9月9日

《华盛顿邮报》引述两名美国前官员称，中国前外交部长秦刚名义上被任命为世界知识出版社的一个低阶职务。该出版社为中国外交部主管。

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中国外长去哪儿了？华盛顿邮报采访了两位前美国官员
中国外长去哪儿了？华盛顿邮报采访了两位前美国官员图像来源: Thomas Peter/Pool/REUTERS

（德国之声中文网）据《华盛顿邮报》9月8日引述两名美国前官员称，秦刚名义上被任命为中国外交部下属的一家出版社的一个低阶职务。这两名前官员称，58岁的秦刚至少在纸面上就职于国有的世界知识出版社。

这两名前官员称，这一降职发生在春季，尽管意味着"失宠"，但同时也意味着"脱离困境"。其中一名前官员称，秦刚"不会坐牢，但他的（政治）生涯结束了"。

这名前官员向该报表示，此事很可能不单是作为一种惩罚，也是作为一个警示的故事。

今年7月，中共二十届三中全会公报称：接受秦刚同志辞职申请，免去秦刚同志中央委员会委员职务

去年7月，秦刚在任外交部长仅7个月后，于十四届全国人大常委会第四次会议被免职。此前他在公共视野消失了一个月。去年10月，于全国人大常委会第六次会议被免去国务委员职务。今年2月，全国人大常委第八次会议公报称，秦刚辞去全国人大代表职务

中国官方对于秦刚的去向始终表态模糊。如今，秦刚"下落不明"已一年有余。

记者穷追秦刚下落 毛宁一句应万句

（综合报道）

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