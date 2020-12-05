美媒：科兴疫苗巴西试验证明有效

（德国之声中文网）《华尔街日报》周一（12月21日）援引参与相关研发的人士报道称，中国科兴生物公司（Sinovac）研发的新冠疫苗“克尔来福”（CoronaVac）在巴西的后期试验中通过了50%的有效性门槛，这意味着监管机构可为该疫苗的使用放行。

该报补充道，上述人士不予透露更多信息。但追踪该疫苗研发的科学家们表示，他们预计该疫苗的有效性可媲美其它在试验中已被证明有效性高达95%的新冠疫苗。

同时，《华尔街日报》指出，获得圣保罗政府支持、一直在进行“克尔来福”疫苗试验的巴西布坦坦研究所（Butantan Institute）准备12月23日宣布该疫苗的有效性。该研究所周一表示，他们认为目前给出的有关疫苗有效性的任何信息都“纯属猜测”。

官宣在即

巴西政府表示，该国首都和其他七个州的大约11000名卫生工作者参加了“克尔来福”疫苗的三期试验，其中一半人接种了“克尔来福”疫苗，另一半人使用的是安慰剂。

据悉，巴西是全球首个完成“克尔来福”疫苗三期试验的国家，印尼和土耳其也在进行该疫苗的试验。由于新冠疫情在中国基本得到控制，中国的疫苗开发商不得不在国外进行临床试验。

布坦坦研究所所长迪马斯·科瓦斯(Dimas Covas)在采访中表示，由五位科学家组成的一个独立委员会正在对上述三期试验结果进行评估，他们将确认有效性。科瓦斯没有透露这些专家的身份，但表示他们来自巴西和中国以外的国家。上述试验结果将于周三提交给巴西和中国的药品监管机构。科瓦斯称，中国可能先于巴西批准“克尔来福”疫苗。

巴西圣保罗反对中国疫苗的抗议者

争议不断

中国已于7月正式启动新冠疫苗紧急使用计划。据路透社报道，已有至少数以万计的人接种了科兴生物的疫苗。巴西卫生监管机构（Anvisa）上周在其网站发表声明称，中国批准紧急使用授权的标准不透明，也无法获知中国当局做出相关决定所依据标准的信息。

中国疫苗在巴西开展疫苗shi验以来，后者国内一直对此存在争议。巴西总统博尔索纳罗(Jair Bolsonaro ）也公开表达了他对这款中国疫苗有效性的怀疑。

上个月，巴西当局因一名志愿者出现严重不良反应而暂停了中国疫苗临床试验，两天后又称不良反应与疫苗无关而重启试验。

本月早些时候，香港政府宣布，已经与中国科兴控股生物技术和复星医药各签订750万剂新冠病毒疫苗的预先采购协议，由科兴供应的首批100万剂疫苗将于明年1月到港，优先让医护人员、老年人等接种。

另据《华尔街日报》介绍，富裕国家从西方制药商那里全力购买疫苗的同时，较贫穷的国家则把希望寄托在中国身上。科兴控股的“克尔来福”疫苗还可在温度介于36-46华氏度的普通冰箱中保存，使得该疫苗更易于在欠发达地区运输并存储。

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