美媒：监管打击 中国互联网、教培企业现裁员潮

（德国之声中文网）《华尔街日报》周日 (12月19日)报道，在中国政府对科技丶教育及房地产等行业加强监管措施丶以及中国经济成长放缓等压力下，在这些受到打击的领域内，越来越多公司开始出现了裁员的现象。

虽然中国的总体失业率比新冠疫情爆发之前来得低，但就业市场中仍存在有部分的压力。其中，年轻人的失业率仍高居不下，今年11月16至24岁的年轻族群失业率为14.3%，高于一年前的12.8%；而城市工资的收入增长也还没有恢复到疫情前的水平。

根据中国国家统计局的数据，今年前6个月和前9个月，城市人均可支配收入分别比去年同期增长11.4%和9.5%，落后于同期中国12.7%和9.8%的整体经济增长。2019年时，城市工资的增长速度高于中国的国内生产总值。

专门研究中国问题的经济学家丶投资公司Loomis, Sayles & Co.策略师庄博（音译，Bo Zhuang）对此表示：「今年中国劳动力市场的结构性问题恶化了。」

《华尔街日报》报道，中国经济的压力体现在受到政府严加管控的产业内。大型科技企业赴美IPO计划被喊停，并遭到严格审查；文娱行业方面，当局命令媒体平台禁止曝光不符合政治或道德标准的演艺人员，使部分节目必须关停；营利性教培机构面临着严格的课后辅导新规则，许多被迫转型甚至倒闭；房地产企业则在债务风暴下遭遇更多监管，限制他们可以借多少钱，导致高负债的开发商出现流动性危机。

如字节跳动丶爱奇艺及快手等视频媒体服务商正在裁员；教培行业正在减少教师数量并关闭其应用程序；许多房地产经纪人也随着房地产市场遇到债务危机而被解雇。

受监管企业开始裁员

《华尔街日报》援引消息人士指出，爱奇艺目前正在各个业务部门进行裁员，而这是该公司近年来最大的一次裁员潮。消息人士表示，有经理已经告诉员工，到明年2月份，裁员潮可能会波及到爱奇艺20%以上的员工。截至2020年底，该公司约有7700名员工。

爱奇艺近来遭遇用户减少，以及因北京加强审查影视内容而推迟或取消上架电视剧和综艺节目等挑战。今年8月，爱奇艺首席执行官龚宇表示，在监管机构禁止选秀相关热门节目后，该公司取消了几个综艺节目的计划。10月，在用户和政府机构的批评下，该公司也停止要求用户为一些节目支付额外费用的收费计划。

另有消息人士向《华尔街日报》透露，短视频平台快手也计划在1月前裁减约10%的员工。部分原因恐来自於快手的广告客户因必须应对经济放缓和监管收紧等挑战，因此减少了预算。快手的广告收入增长在第三季度有所减缓。

《华尔街日报》也指出，消息人士指出，自7月以来受政府进行网络安全调查的打车平台公司滴滴出行，已经在其向团购者出售折扣杂货的业务项目中裁减了数千名员工。他们说，在监管机构将滴滴的应用程序从在线应用程序商店中删除后，就开始了裁员。

在教培公司方面，中国最大的课外辅导机构之一的新东方表示，它计划在今年年底前裁掉4万多人。此外，短视频平台TikTok的运营商字节跳动也自8月以来持续在中国裁减了数千名员工。消息人士表示，这些员工原本服务於字节跳动的课後教培丶成人教育及职业培训等业务。

酷狗丶爱奇艺和滴滴没有回应评论请求，字节跳动则拒绝发表评论。

业内人士和分析师表示，虽然中国科技公司经常在年底解雇表现不佳的员工，但最近这些裁员规模大大超过了前几年。

2021年中国这些行业最不好过 传统制造业 在新冠疫情爆发前，中国这个“世界工厂”的制造业就已多年面对利润下降、生产成本攀升等问题。2020年以来，疫情的反反复复导致生产链断裂，人工、物流成本又进一步大幅增加。此外，政府在降低能耗、减少排放方面的要求不断提高。爆发局部疫情、原材料断供、限电等不可预测因素都会迫使企业停工。

2021年中国这些行业最不好过 互联网行业 去年以来，中国政府对本国互联网科技巨头加大了监管力度。今年以来，阿里巴巴、腾讯、京东、滴滴和美团等互联网巨头纷纷受到反垄断调查。4月，阿里巴巴因禁止平台内商家在其他竞争性平台开店的"二选一"行为，遭罚182亿人民币。这张罚单也创下中国反垄断罚款迄今为止的记录。

2021年中国这些行业最不好过 数据安全成大事 过去多年中国对互联网企业放任发展的政策走到了尽头。政府也明确传达出不乐见科技企业赴海外上市的信号。今年7月，中国国家互联网信息办公室宣布对在美国上市的滴滴出行实施“网络安全审查”，致使该公司股票市值蒸发三分之一。据美联社报道，今年阿里巴巴、腾讯、滴滴和其他科技巨头的总市值已减少了1.3万亿美元。

2021年中国这些行业最不好过 社交媒体、娱乐平台 腾讯、快手、微博和小红书等网络平台因为传播色情信息等指控被罚款。腾讯音乐被责令解除与供应商的独家版权合作。 政府还发布新规限制青少年电子游戏的时间，使电玩行业受到冲击。以社交、游戏为重心的腾讯自今年2月中旬股价创下历史新高以来，市值蒸发超过2.24万亿元（3471.3亿美元）。

2021年中国这些行业最不好过 房地产行业 在中国领导人习近平 “房住不炒” 的口号下，北京开始采取实质性措施抑制房地产市场的畸形扩张。中央政府今年开始对房地产企业实施限制融资的“三条红线”，要求房企压缩负债。这导致以恒大为代表的一批地产开发商陷入巨大的债务危机。今年下半年中国房地产市场已明显降温，房产中介的日子也越来越不好过。

2021年中国这些行业最不好过 旅游业 新冠疫情爆发以来，中国人不仅出国变得很难，跨省市旅行都会面临意想不到的风险。一旦出现阳性检测结果，整个城市甚至地区都会被封，游客被困、滞留。因此多数中国人放弃了旅游计划。公园景点、旅行社、客运、酒店等行业的复苏一再受到打击。

2021年中国这些行业最不好过 餐饮业 餐饮业的状况也好不到哪里去。2020年初疫情爆发后全国封禁的那几个月，餐饮业经历了最惨淡的时刻。后来随着社会生活的恢复，本地消费者回归。但人们的就餐和社交习惯发生了改变，食品价格、经营成本在上升。经历了倒闭潮之后，餐饮业的竞争激烈程度似乎没有下降。在全球拥有近1600家门店的火锅连锁餐厅海底捞11月宣布，今年共将关闭近300家门店。

2021年中国这些行业最不好过 航空业 航空公司也是受疫情影响损失最惨重的行业之一。无论是几乎陷入停顿的国际航线还是惨淡经营国内航线，大部分航空公司处于亏损状态。由于中国的民航企业大部分为国企，因此除海航破产重组外，并无其它航空公司倒闭。

2021年中国这些行业最不好过 教培行业 今年7月，中国政府推出“双减”政策整顿教培行业：严禁教培机构资本化运作，规定现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。这被视为宣告教培行业的“死刑”。教培领军企业新东方和好未来的股价，分别暴跌超过80%和90%。统计数据显示，中国校外培训机构有超过70万家，从业人员超过1000万人。他们其中的一部分已经或面临失业。



互联网就业前景黯淡

裁员潮使部分人士开始寻找互联网公司以外的工作。《华尔街日报》报道，32岁的Nathan Rong是北京一家科技公司的营销经理，本月初被解雇。他说，在过去的几个月里，广告市场的疲软使他的团队越来越难达到目标。

Nathan Rong表示，互联网公司都在收紧他们的预算和人数，而他现在正在科技领域外寻找新工作。他说，要想像以前那样迅速找到一份薪资相近的新工作，变得更加困难。

对大学毕业生来说，要找到一份高薪白领工作，竞争正在加剧。根据中国教育部的数据，预计明年夏天将有创纪录的1000多万名大学毕业生进入劳动力市场。

这与中国蓬勃发展的制造业形成鲜明对比。中国制造业正因工人短缺而担忧，许多工厂为了与提供外卖等服务的互联网平台竞争，已提高了工资丶或搬迁到有更多充足劳力的乡下地区。

《华尔街日报》报道，也有许多人盯上了公务员的铁饭碗。据中国人力资源和社会保障部称，今年有200多万考生报名参加中国的公务员考试，比去年激增40%，成为过去十年中竞争最为激烈的考试之一。

上个月，25岁的加州大学洛杉矶分校毕业生Evelyn Huang参加了考试，尽管她已经获得了中国一家大型互联网公司的演算法工程师职位。

「互联网公司可能开始走下坡路了，」Evelyn Huang向《华尔街日报》表示，「正如许多家长所说，铁饭碗更有保障，尤其是在这种宏观环境不是很好的情况下。」

（《华尔街日报》）

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