美媒：特朗普邀请习近平参加他的总统就职典礼

美国哥伦比亚广播公司援引多位消息人士的话称，美国候任总统特朗普已邀请中国国家主席习近平出席下个月即将举行的美国总统就职典礼。中国是美国地缘政治上的头号对手，而中国领导人出席美国总统就职典礼将是史无前例的。

（德国之声中文网）据哥伦比亚广播公司（CBS）周四（12月12日）报道，特朗普在11月初美国总统大选结束后不久就向中国国家主席习近平发出邀请，邀请他出席将于1月20日在华盛顿举行的就职典礼。同一日，克里姆林宫称没有收到相关邀请。目前尚不清楚习近平是否接受了邀请。

中国驻华盛顿大使馆没有立即回应置评请求。

特朗普上周五（12月6日）接受NBC新闻采访时表示，他与习近平“相处得很好”，并且“当周还进行了沟通”。

中国是美国地缘政治上的头号对手，而中国领导人出席美国总统就职典礼将是史无前例的。

特朗普任命多位对华鹰派人士担任新政府的重要职位，包括参议员卢比奥（Marco Rubio）将出任国务卿。

特朗普曾表示，除非北京采取更多措施阻止毒品芬太尼的贩运，否则他将对中国商品征收 10%的额外关税。在竞选期间，他还威胁对中国商品征收超过60%的关税。

11月底，中国官方媒体曾撰文警告，特朗普如果因为芬太尼的流入而对中国商品征收额外关税，这可能会将世界两大经济体拖入一场相互摧毁的关税战。。

周三，中国驻美大使谢锋在华盛顿举行的美中贸易全国委员会年会上宣读了习近平的一封信。中国领导人在信中表示，北京准备与美国保持沟通。

习近平在信中说：“我们应该选择对话而不是对抗，选择合作共赢而不是零和博弈。”

谢锋补充说，中美两国不应脱钩断链。但美国驻北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）在预先录制的视频讲话中表示，中国有时试图“粉饰”具有挑战性和竞争性的关系。

伯恩斯说：“再多的愉快谈话也无法掩盖我们之间的深刻分歧。”

（路透社）

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