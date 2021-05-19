美媒：特朗普房地产集团遭起诉 

（德国之声中文网）《华尔街日报》报道说，特朗普家族控股公司及其首席财务官艾伦·威塞尔伯格（Allen Weisselberg ）被控逃税。 报道称，现年73岁的威塞尔伯格涉嫌从特朗普集团获得未征税的豪华公寓和汽车等附加福利。

自2019年起，曼哈顿区检察官万斯（ Cyrus Vance）一直在调查特朗普及特朗普集团公司。最初，调查涉及特朗普向色情女星克利福德（Stephanie Clifford，艺名Stormy Daniels）和前 "花花公子 "模特麦克杜格尔（Karen McDougal）支付封口费。此二人称，自己多年前与特朗普有染。调查范围后来扩大，涉及可能的税务、银行和保险欺诈。

经长期法律争议，今年2月，万斯检察官获得2011年以来的特朗普纳税申报单。特朗普始终拒绝交出这些文件，并将官司一直打到最高法院，以败诉收场。

纽约州总检察官詹姆斯（Letitia James）也在调查特朗普集团。此间，万斯和詹姆斯在调查中已相互合作。 今年5月传出消息称，万斯已召集了一个大陪审团。其成员将依证据决定是否提出指控。

《纽约时报》和《华盛顿邮报》报道说，大陪审团周三即已做出是否起诉特朗普集团和威塞尔伯格的决定。不过，报道中未含具提控点。《华盛顿邮报》报称，威塞尔伯格本人有可能于周四向当局自首。报道指出，迄今检方让他作证的努力未能成功。

报道指出，至少在目前，尚不会对特朗普本人提诉。这位前总统一再声称面对出于政治动机的 "猎巫行动"。万斯和詹姆斯均属于现总统拜登所在的民主党阵营。

（法新社）

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