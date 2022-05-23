 美媒：滴滴将面临10亿美元罚款 审查风波或结束？ | 经济纵横 | DW | 20.07.2022

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经济纵横

美媒：滴滴将面临10亿美元罚款 审查风波或结束？

《 华尔街日报》援引知情人士指出，中国政府部门准备对网约车公司「滴滴出行」处以逾10亿美元罚款，为针对该公司一年多来的审查划下句点。

China Fahrdienstleister Didi

滴滴曾被称为中国的优步（Uber）

（德国之声中文网）美媒《 华尔街日报》接获的消息指出，处罚措施若宣布，中国政府将放宽包括禁止新用户注册的限制，也将允许滴滴的应用程序重新在中国应用商店上架。知情人士表示，这项罚款还可能为滴滴被搁置的香港上市计画铺平道路。在中国，使用「滴滴出行」（滴滴）的用户每个月高达数以千万计，10亿美元罚款占其去年总收入273亿美元约4%。

中国科技股应声上涨

此消息引发了今天（7月20日）香港股市中国科技股的反弹， 电子商务巨头阿里巴巴股价一开盘即飙升4%，游戏巨头腾讯在早盘交易中上涨2.5%，投资者希望席卷该行业的两年监管风暴即将结束。不过，中国国家互联网信息办公室（国家网信办）和滴滴皆暂未公开对此回应。如果得到证实，对于滴滴的罚款金额将仅次于2021年阿里巴巴被要求支付的182.28亿元人民币（27.5亿美元）。

滴滴曾被称为中国的优步（Uber），是近年中国政府广泛整顿科技企业的最大目标之一。在监管机构介入之前，中国科技行业出现了多年的高速增长和巨大的垄断。去年6月，滴滴在美国上市两天后，中国监管机构以国家安全为由对该公司启动网络安全审查，不仅新用户被禁止注册，应用程序也遭到下架。

此事件令许多投资者感到震惊，并担忧美国监管机构要求的IPO文件（招股说明书）可能包含敏感信息和数据。接下来的几个月里，滴滴的市值暴跌。在美国上市不到一年后，滴滴股东于今年5月投票决定让该公司从纽约证交所退市。今年6月曾传出中国将结束对滴滴的调查，并尽快允许其应用程序重新进入国内市场，但至今没有下文。

Symbolbild DiDi bei der Börse

中国监管机构去年对滴滴启动网络安全审查，导致该公司市值暴跌

科技巨头助达经济目标？

《 华尔街日报》的报道指出，中国政府当局去年针对科技巨头设立诸多新法规，但今年却有所缓解。当局强硬的清零政策对经济产生不小的打击，各界对中国经济前景的担忧不断增加。中国政府因此暂停了打击本土科技巨头的行动，以努力赶上其经济增长目标。

（法新社、华尔街日报）

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