美媒：港首李家超受美制裁 被拒参加APEC

（德国之声中文网）据《华盛顿邮报》7月27日引述不具名的美国官员称，白宫决定拒绝香港特首李家超出席11月在旧金山举行的亚太经合组织（APEC）会议，原因是2020年对他实施了制裁。李家超当时任香港保安局局长。去年他获任命为香港特首。

中国外交部要求华盛顿取消对李家超的"非法和无理"制裁，称之为"严重违反国际关系基本准则的霸凌行径"，要求美方"停止破坏APEC团结合作"。

外交部发言人毛宁7月28日表示，要求"美方立即纠正错误做法，解除对李家超行政长官等特区官员的制裁，履行APEC东道主应有责任，按惯例邀请李家超行政长官与会"。

李家超的特首办公室表示，美国"应切实履行其东道主的基本责任，依照APEC常规及一贯做法邀请行政长官以中国香港领导人身份出席会议"，称"亞太經合組織會議不屬於某個國家或經濟體"。

一人選舉：港人眼中的李家超

《华盛顿邮报》引述不具名的美国官员称，香港政府可以派其他代表出席亚太经合组织会议。

据该报报道，一名白宫发言人拒绝就此置评，仅表示："我们期待所有APEC成员代表团依照美国法律法规与会。"

德国之声此前报道，美国国务院6月13日曾表示，尚未做出关于邀请的任何决定，且"参与APEC须符合美国法规，其中包括制裁的相关规定"。

美国政府近期多名高级官员访华，以期恢复与中国的对话，其中包括国务卿布林肯、财长耶伦以及气候特使克里。外界十分关注中国国家主席习近平11月在旧金山APEC会议上与美国总统拜登可能的会晤。

（美联社等）

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