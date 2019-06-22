 美媒:涉违反朝鲜制裁 中资银行面临司法行动 | 经济纵横 | DW | 25.06.2019

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经济纵横

美媒:涉违反朝鲜制裁 中资银行面临司法行动

《华盛顿邮报》报道，法官裁定，三家大型中国银行试图拒绝遵守一项有关违反朝鲜制裁调查的传票。其中一家可能失去进入美国金融体系的权限。

Washington Justizministerium (Getty Images/M. Wilson)

美国司法部大楼

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在周四晚间于平壤举行的晚宴上，习近平发表讲话，对朝鲜近年来聚焦于经济建设的政策表示了鼓励。中国官媒报道称，金正恩在会晤中抱怨美国没有对朝鲜的努力予以“积极回应”，而朝鲜媒体则对朝美会谈僵局只字不提。 (21.06.2019)

第二届“一带一路国际合作高峰论坛”下周在北京召开。本周五（4月19日）中方举行了媒体吹风会，对就该倡议的一些质疑予以反驳，称“一带一路”不是地缘政治工具。同时，瑞士和朝鲜方面的与会也引发关注。 (21.04.2019)

美国周四（3月21日）宣布制裁两家中国航运公司，称它们帮助朝鲜规避美国和国际社会对朝鲜的制裁。这是美国总统特朗普和朝鲜领导人上月河内峰会不欢而散之后的首次打击行动。 (22.03.2019)

（德国之声中文网）据路透社报道，法官没有公布这三家银行的名称，但法庭裁决的细节与2017年针对交通银行、招商银行和浦发银行的一次民事没收行动吻合。

据《华盛顿邮报》报道，当时，美国司法部指责这三家银行与一家香港公司合作，而后者被控为受制裁的朝鲜外贸银行洗钱超过1亿美元。

该报道正值美中贸易战爆发一年、双方互征关税之际。

《华盛顿邮报》称，有可能失去进入美国金融体系权限的银行看来是浦发银行。该银行的所有权结构、在美国有限的存在、被控与其它银行的行为与法庭裁决中的细节相符合。

该报道称，浦发银行在美国没有分支运作，但有账户用于处理美元交易。有关传票的争议将于7月13日在华盛顿一家联邦上诉法院审理。

报道称，"这项裁决意味着，大法官巴尔（William P. Barr）或者财政部长姆努钦可以终止该银行的美国账户及其处理美元交易的能力。"

招商银行周二表示，该行遵守相关联合国决议和中国法律，未涉及任何有关可能违反制裁的调查。

Venezuela Reaktionen auf die US Sanktionen gegen PDVSA Steven Mnuchin (Reuters/J. Young)

财政部长姆努钦有权终止该银行的美国账户及其处理美元交易的能力

中国第五大银行交通银行表示，该案包括美国法庭试图获取中国商业银行存储在美国之外的客户信息。交通银行表示，其业务活动遵守法律法规，目前未受到任何有关涉嫌违反制裁的调查。

浦发银行在被问及相关报道时向路透社表示，该行将严格遵守相关法律法规。

本周，美国总统特朗普与中国国家主席习近平在日本G20峰会期间的会晤，将是自5月两国贸易谈判破裂以来的首次。磋商议题包括关税、补贴、技术、知识产权、网络安全等。

美国政府将包括华为在内的一些中国企业列入一份贸易"黑名单"，与此同时，中国也在制定包括外国企业、组织和个人的"不可靠实体清单"。

 

苗子/达扬（路透社）

 

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