美媒：武汉病毒研究所人员2019年11月曾就医

(德国之声中文网) 《华尔街日报》周日（5月23日）援引一份此前未披露的美国情报报告报道，中国武汉病毒研究所的3名研究人员于2019年11月到医院寻求治疗，这个举动比中国官方披露新冠病毒传播的时间早了一个多月。

该报导称，这份报告内容包含受影响的研究人员数量丶他们患病的时间以及他们在医院就诊的细节，而报告细节可能会增加外界呼吁对新冠病毒是否可能从实验室被泄漏出来进行更广泛的调查。

熟悉该实验室研究人员情报的现任和前任美国官员对报告证据的强度表达了不同的看法。一位匿名人士告诉《华尔街日报》，这报告是由一个国际合作伙伴提供的，可能很重要，但仍需要进一步调查和补充证实。

另一个匿名人士则认为这些情报更有力。他说：「我们从各种来源获得的信息质量非常好，非常精确。这份报告没有告诉你的是，他们到底为什么会生病?」

2019年11月大约是许多流行病学家和病毒学家认为新冠病毒首次开始在武汉周围传播的时间，中国官方说，第一个确诊病例是一名在2019年12月8日发病的男子。

根据《华尔街日报》，武汉研究所并未对外分享其对蝙蝠中冠状病毒的大量工作的原始数据丶安全日志和实验室记录，许多人认为蝙蝠是最可能的病毒来源。

此前，中国一再否认新冠病毒是从其实验室中被外泄的。23日，中国外交部引用了世卫组织领导的一个小组在2月访问武汉病毒研究所（WIV）后得出的结论，强调新冠病毒从实验室泄漏的可能性极小。中国外交部在答复《华尔街日报》的评论请求时说：「美国继续炒作实验室泄漏的理论。它是真的关心追踪源头还是试图转移注意力？」

拜登政府拒绝对这一情报发表评论，但表示，世卫组织和国际专家应该对所有技术上可信的关于大流行病起源的理论进行调查。美国国家安全委员会的一名发言人向《华尔街日报》表示：「我们仍然对新冠疫情最早时期存在严重疑问，包括它在中国境内的起源。我们不会发表声明，预先判断世卫组织正在进行的对新冠病毒起源的研究。我们从不对情报问题进行评论。」

各界对实验室外泄说看法不一

中国政府还曾声称，该病毒可能源自中国境外，可能的地点包括马里兰州德特里克堡军事基地的一个实验室，并呼吁世卫组织调查其他国家的早期新冠疫情爆发的情况。大多数科学家都认为，他们没有看到任何证据可以证实该病毒来自美国军事实验室的观点，白宫也说没有可信的理由来展开相关调查。

身为世卫病毒起源调查团队成员之一的荷兰病毒学家吉柏曼斯 (Marion Koopmans) 在今年3月曾告诉美国的NBC新闻，2019年秋季，一些在武汉病毒研究所的工作人员确实生病了，但她把这归结为常规的丶季节性的疾病。

她说：「人偶尔有一些疾病是很正常的，这并没有什么突出的问题。生病的员工也许有一两个，而这当然不是一件大事。」

身为世卫病毒起源调查团队成员之一的荷兰病毒学家吉柏曼斯 (Marion Koopmans) 在今年3月曾告诉美国的NBC新闻，2019年秋季，一些在武汉病毒研究所的工作人员确实生病了，但她把这归结为常规的丶季节性的疾病。

《华尔街日报》在报导中称，如果在新冠疫情被首次发现前不久，几名从事冠状病毒工作的团队成员因类似症状而去医院，这可能是很重要的。在前美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo) 领导的一个关于病毒起源的国务院工作组工作的前美国官员艾许(David Asher)在今年3月美国哈德逊研究所举办的研讨会上说，他怀疑实验室的研究人员是因为普通流感而生病这种说法。

他当时说：「我非常怀疑，在一个从事冠状病毒研究的三级实验室中，三个人在高度保护的情况下，会在同一个星期内全部患上流感，使他们住院或处于严重状态，而这与冠状病毒无关。」

《华尔街日报》还在报导中指出，长期以来，部分专家认为新冠病毒从实验室外泄一说是一种阴谋论，但关於新冠病毒可能始于实验室事故的假设也引起了部分科学家的兴趣。他们抱怨中国当局缺乏透明度，但他们也并未握有有效的证据来证明，新冠病毒是人类从实验室外的蝙蝠或其他受感染的动物身上所感染的。

许多支持实验室假设的人说，被新冠病毒感染的蝙蝠可能被带到了武汉病毒研究所的实验室，以便研究人员能够研究潜在的疫苗，但这些蝙蝠却逃之夭夭。虽然包括拜登政府官员在内的人对实验室假说更加重视，但相关辩论仍然带有政治紧张的色彩，包括需要多少证据来支持这一假说。

疫情起源调查过程复杂

路透社23日的报导指出，美国丶挪威丶加拿大丶英国和其他国家在3月对世卫组织领导的新冠病毒起源调查表示关切，呼吁该组织进行进一步调查，并充分获取有关新冠病毒爆发初期所有相关的人类丶动物和其他数据。

据一位熟悉这项工作的消息人士说，华盛顿希望确保中国政府在调查过程中能更配合，并展现出更好的透明度。

特朗普政府在任期的尾声曾发布一份国务院概况文件，内容指出「美国政府有理由相信，2019年秋季，在新冠病毒的第一个确定病例出现之前，武汉病毒研究所内的几名研究人员生病了，其症状与感染新冠病毒和普通季节性疾病一致」。但该文件并未说有多少研究人员染病。

据路透社2月报道，中国拒绝向世卫组织领导的病毒起源调查小组提供早期新冠病例的原始数据，该小组的一名调查员说，这可能使了解疫情从何而起的过程变得复杂。世界卫生组织的大会将於24日登场，各国预计将聚焦讨论下一阶段的病毒起源调查。

(华尔街日报丶路透社)

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