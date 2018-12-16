美媒:新疆「再教育营」强迫劳动商品流入美国

(德国之声中文网) 根据美国媒体调查报导，新疆「再教育营」成了黑工厂，强迫劳动的产品已经输往美国。

报导内容提到，铁丝网和数百台监视器包围着30多栋宿舍、学校，仓库和工作室。外头还有数十名武装人员与恶犬站岗。在深锁的大门后，无数维吾尔族人正在缝制运动服。这些产品最终会流入美国大学校园和运动队伍。

在新疆，估计有100万穆斯林被拘留于「再教育营」。他们被迫放弃他语言和宗教信仰，不断接受政治灌输。现在传出中国政府也强迫被拘留者在制造业和食品业工作。有些人在拘留营内工作，其他人一被释放就被送往接受国家补贴的私人工厂。

根据美联社的追踪查访，一个这样的工厂将货品發至北卡罗来纳州斯泰茨维尔的大型供应商獾牌运动服(Badger Sportswear)。这也显示，尽管进口强迫劳动产品在美国是非法的，但要再全球供应链阻止这种交易相当困难。

獾牌执行长安东(John Anton)表示，该公司将在调查期间向其他地方采购运动服。

协助脱贫的职训中心or强迫劳动的再教育营

中国外交部發言人华春莹周一指责外国媒体「对新疆职业技能教育培训中心發表不实报道」，并要求媒体「不要根据臆想或道听途说的谣言就妄加指责。」

然而，十几个待过「再教育营」或有朋友和家人在其中的受访者告诉美联社，这些被留在工厂工作的被拘留者别无选择。接受采访的流亡维吾尔族和哈萨克人也表示，即使是那些从事专业工作的人也得接受这样的「职业培训」，从事卑微的工作。

目前人在华盛顿DC的维吾尔族女罗珊·阿巴斯(Rushan Abbas)说，她的姐妹，一名医师，古尔珊·阿巴斯(Gulshan Abbas)也被带到了政府所称的职业训练中心拘留。罗珊不清楚古尔珊是否被迫工作。她说:「从那些地方进口产品的美国公司应该要知道，这些产品是由被奴役的人所制造的......他们到底想要做什么，训练医师成为裁缝师？」

一名流亡的新疆电视台前记者说，他在去年长达一个月的拘留期间目睹遭关押的青年早上被带走，到木工和水泥厂无偿工作。他恳请隐藏他的名，只用姓氏Elyar接受采访，因为他担心在新疆的亲戚会因为他的报导而受到影响。他说:「即使是必需品，例如沐浴或晚上就寝会用到的东西，他们也会打电话叫我们的家人付钱。」

根据这些受访者的说法，工资因工厂而异。有人每月收入约数百美元，也有人没有得到任何报酬。不过这些收入几乎都低于新疆的最低工资。线报指出，约有10％到20％的拘留人数，超过1万名被关押者在工厂工作。其中一些人的收入只有原本工作收入的十分之一。

夏立民/罗法 (美联社等)