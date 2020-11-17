美媒揭抗中报告 共产党思想全都露

(德国之声中文网)根据美国媒体Axios 17日的独家报导，美国国务院即将在近日发布一个超过70页的报告，内容仔细的纪录美国将如何回应中国的权力扩张。这份文件仔细的检视了中国共产党的「破坏性」行为丶中国共产党的思想来源丶中国的弱点以及美国与其盟国应该如何应对中国的势力扩张。

报告写道：「为了应对中国带来的挑战，美国必须回归根本。美国必须制定强而有力的政策，并确保其政策超越了官僚主义丶各政府机关间的冲突与短期的选举周期。美国的首要目标是保障自由。」

美国国务院在报告中列出十项美国必须达成的任务：

在美国国内推广宪政与公民社会

维持全球最强的军力

重新审视美国的全球盟友阵线

强化与盟友的关系并创造新的国际组织推广民主与人权

在合适的领域与中国合作，并适当的反制中国

让美国人民了解中国带来的挑战

训练政府人员，让他们了解美国与中国的强权竞争

重整美国的教育系统，帮助学生了解公民的义务

透过行动与文字来推广自由的原则

根据Axios的报导，美国国务院在这项报告中，反对特朗普执政时期所推崇的单边主义与孤立政策，并强调经济自主性与强大军事能力的重要性。德国之声检视了这份报告的内容，美国国务院清楚在报告的大纲中表明，中国的行为为全球带来挑战，而美国必须保障自由。

一位匿名的资深美国官员告诉Axios：「虽然新冠疫情让全球认知到中国带来的挑战，但是美国与很多国家的人民仍然无法认知到中国要改变全球局势的决心。」

布鲁金学会的学者杜如松(Rush Doshi)则向Axios表示：「这份报告的一个特色是，它专注在研究中国的世界观如何影响其行为，而这是美国政府文件过往很少包含的角度。我认为美国的外交政策讨论应该多包含这样的内容。」

不过杜如松也说，这份报告并未检视其他重要的议题，包含同盟政策丶跨境资讯流动与新科技联盟。他认为，经济与科技是目前中美对抗的核心，但这份报告几乎没有提到太多相关的议题。

杨威廉/邹宗翰 (Axios)

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