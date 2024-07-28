美媒揭中国阻多国议员赴台参与峰会 台批卑劣

由35个国家数百名议员组成的“对中政策跨国议会联盟”下周一将在台北举行峰会。该联盟旨在协调对北京威胁的外交应对。美联社报道称，至少有来自6个国家的议员在峰会前夕遭到中国外交人员的施压，阻止他们前往台湾与会。

（德国之声中文网）据美联社报道，中国外交官正在向至少6个国家的议员施压，要求他们不要参加下周在台湾举行的“对中政策跨国议会联盟”（IPAC）峰会。对此，台湾外交部28日批评此举“卑劣”并“强烈谴责”，同时“感谢IPAC友人坚定支持民主与台湾”。

玻利维亚、哥伦比亚、斯洛伐克、北马其顿、波斯尼亚以及一位不愿透露姓名的亚洲国家的政界人士表示，他们收到了短信、电话和召开紧急会议请求，阻止他们前往台湾与会。他们称这些做法的目的是为了孤立台湾这个自治岛屿。

由35个国家数百名议员组成的“对中政策跨国议会联盟”将于周一（7月29日）在台北举行峰会。据报道这是史上最大规模的议员访台团。

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北马其顿议员安东尼奥·米洛绍斯基（Antonio Miloshoski）在接受美联社采访时向记者展示了他收到的一段短信：“我是中国大使馆的吴先生。我们听说你收到了IPAC的邀请，你会参加下周在台湾举行的会议吗？”

波斯尼亚议员萨内拉·克拉里奇（Sanela Klaric）对美联社记者说，中国外交官给她所在政党的领导人发信息，要求阻止她前往台湾。

她说：“他们直接向党主席发送了一条信息，阻止我前往台湾。党主席给我看了那条信息，然后说，‘我会劝你不要去，但我不能阻止你，这是你必须做出决定的事情。’”

中国经常向支持台湾的政治人物和国家威胁采取报复。由于中国的外交压力，绝大多数国家与台湾只保持着非正式关系。波斯尼亚议员克拉里奇说，这种压力令人感到不快，但这只会坚定她前往台湾的决心。

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中国表示坚决捍卫其对台湾的主权。台湾是一个自治岛屿，而北京方面认为台湾是中国的领土，必要时可以采取武力方式吞并。上周，北京批评台湾每年举行的汉光军事演习，称台湾执政的民进党“在进行挑衅以寻求独立”。

中国外交部发言人毛宁本周在回应相关提问时表示，任何“以武谋独、以武拒统”的图谋都必将遭到失败。

对中政策跨国议会联盟旨在协调外交以应对来自北京的威胁。该联盟长期以来一直面对来自中国政府的压力。根据今年早些时候美国公布的指控，该联盟的一些成员受到了北京的制裁，2021年该联盟成为中国政府支持的黑客攻击的目标。

2022年，卢克·德普尔福德在伦敦参与支持香港民主运动的活动。 图像来源: Hesther Ng/SOPA Images/ZUMA Press Wire/picture alliance

但该联盟创办人卢克·德普尔福德 (Luke de Pulford) 表示，过去几天来自中国官员的压力是前所未有的。

过去在其他地点举行的会议中，中国外交官只有在会议结束后才会与议员接触。但今年，这种压力急剧升级，似乎是有组织地试图阻止与会者参加会议。

“这是严重的外国干涉。这不是正常的外交，”德普尔福德说，“如果我们试图告诉中国官员他们可以去哪里，不能去哪里，他们会有什么感觉？他们认为他们可以干涉外国议员的旅行计划，这太蛮横了。”

据一份新闻稿称，预计有25个国家的议员将出席今年的峰会，并将与台湾官员举行高层会晤。台湾外交部没有立即回应置评请求。

大多数被针对的议员似乎都来自较小的国家，联盟创办人德普尔福德表示，这可能是因为北京“觉得他们可以达到目的”。但他补充说，这种胁迫手段只会让参与者更坚定地参与其中。

欧洲议会斯洛伐克籍议员米丽亚姆·莱克斯曼 (Miriam Lexmann) 就是其中一员。她表示，她所在的党也曾受到中国外交官施压。莱克斯曼表示，我们希望“交流信息，交流经验，如何应对中国对世界民主地区带来的挑战和威胁，当然，也希望支持台湾”。

（美联社）

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