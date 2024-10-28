美媒揭中国“盐台风”黑客行动 特朗普顾问通话遭截

据《华盛顿邮报》报道，特朗普团队一位顾问的手机通话遭中国黑客拦截。中国多次主张无意介入美国大选，但这波黑客行动还是再度引发了各界质疑。

（德国之声中文网）2024年美国总统大选即将在11月5日正式登场，多家美国媒体再度揭露中国黑客入侵了美国政界人士的手机。《华盛顿邮报》週日（10月27日）引述不具名的知情者说法指，跟中国政府有关的黑客截获了特朗普竞选团队一位顾问的手机通话音档。

这波黑客行动大约几个月前展开，美国研究人员把它称作“盐台风”（Salt Typhoon），美国联邦政府正展开调查。

报道称，除了通话内容之外，这些黑客还获取了该顾问的手机短信等未加密的通讯内容。透过Signal这类端对端加密平台的通讯，据信并未遭黑客窃取。

上週五（25日），《纽约时报》、《华尔街日报》等媒体曾揭露，这些黑客曾以共和党总统候选人特朗普和其竞选搭档万斯（JD Vance）为目标。黑客据称企图获取通话纪录，但目前尚无证据显示黑客有监听两人的通话。路透社指出，民主黨候選人卡玛拉·哈里斯团队相关人士的手机，也是黑客的目标。

不只川普，卡玛拉·哈里斯竞选团队的相关人士也传出面臨中国黑客攻击。 图像来源: AP Photo/picture alliance

同日，美国联邦调查局（FBI）、网络安全暨基础设施安全局（CISA）等机构共同发表声明表示，美国在调查一起“未经授权存取商业通讯基础建设”的案子，涉案者跟中国有关。

据《华邮》报道，现阶段已知受害者人数少于百人，规模有限。一位美国前资深官员分析认为，受害人数少可能是因为黑客把这视为一次“精致”或极有价值的行动，不希望范圍太大而引起注意。不过随著调查继续，受害者可能还会增加。

“盐台风”行动是怎么回事？

据《纽时》报道，微软公司的网络安全专家通常用天气型态命名黑客组织：“台风”（typhoon）指涉的是中国黑客；“沙尘暴”（sandstorm）跟伊朗有关；“暴风雪”（blizzard）涉及俄罗斯。

在最近的“盐台风”组织之中，“盐”代称的则是黑客行动的类型。专家指出，“盐台风”似乎著重在反情报，不像其他黑客组织试图窃取的是企业数据和商业机密。

本月初，《华尔街日报》也曾报道称，盐台风与中国政府有关，除了渗透进美国多家宽带供应商的网络，还可能已经从美国联邦政府得网络窃听系统中获取资讯，对美国造成严重国安风险。

美国国安人员研判，这批黑客渗透进了威讯（Verizon）等美国大型电信公司。虽然目前仍无法确知整起事件的规模有多大，但跟中国情资单位有关的黑客显然有能力存取美国人的手机和数据网，让美方忧心忡忡。

其中一项忧虑是，“盐台风”组织是否看到了涉及《外国情报侦察法》的调查资料－－美国为杜绝间谍和恐怖分子，进行了与此相关的高度机密调查。

除此之外，更直接的隐忧是候选人、政府官员的通讯录可能外泄；这些人跟谁通话、讲了多久等等资讯，也可能被他国情报单位用来了解政府高层决策者的关系网。知情者称，现在尚无法确定黑客是否获取了这类资讯。

中国怎么说？

上週五的一系列美媒报道发布后，中国驻美大使馆回应称“不了解具体情况”，并称中国反对一切形式的网络攻击和窃密行为。中方还表示，美国总统大选是美国内政，中国无意干涉，并且“反对美国大选拿中国说事”。

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美国去年曾破获另一起跟中国有关的黑客网络，称为“伏特台风”（Volt Typhoon），但中国政府否认涉入，并批评美国才是网络攻击的“始作俑者和集大成者”。

中国官媒新华社更曾多次发布专文，把美国形容为“黑客帝国”。新华社去年4月的一篇文章写道，美国打著“维护国家安全”的幌子在网络上肆意妄为，“严重损害别国主权和全球互联网用户隐私，其根本目的是利用网络霸权来维护自身在现实世界中的霸权”。

（综合报道）

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