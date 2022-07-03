美媒：拜登最快本週取消部分對華關稅

（德國之聲中文網）為了緩解美國國內嚴重的通貨膨脹危機，華府就是否取消部分對華關稅已爭執多時。多家媒體最新報導指出，美國總統拜登（Joe Biden）最快可能本週宣布撤銷前總統特朗普（Donald Trump）執政時期所實施的部分對華關稅。

《華盛頓郵報》週一（7月4日）引述知情人士的說法報導稱，拜登近幾週一直深思熟慮此事，最快可能本週公布決定。取消關稅的商品可能包含服飾、學校用品等消費性商品。此外，也可能推動一個更廣泛的框架，允許進口商申請關稅豁免。然而，由於政府內部意見分歧，拜登迄今遲遲未能做出決定。

該報導指出，美國貿易代表辦公室正在對特朗普時代徵收的對華關稅，進行四年一度的強制審查。企業和其他受益於關稅者的評論期將在週二（7月5日）結束，這也是拜登政府調整政策的時機點。

此外，《彭博社》亦引述知情消息稱，拜登最快可能在本週撤銷部分對華關稅，但尚未做出最終決定，且宣布時機可能存在落差。該報導並指出，若拜登宣布取消部分對華關稅，這將標誌著他在世界兩大經濟強國的貿易關係之間，做出的第一個重大政策轉變。

但與此同時，為了在解決通脹問題與制衡北京之間取得平衡，《彭博社》報導指出，美國可能針對中國對高科技項目的工業補貼展開新調查，這可能導致美國在技術等戰略領域向中國徵收更多關稅。

通貨膨脹加壓

最近幾週，美國通貨膨脹危機持續加溫，輿論要求政府壓低消費者為日常商品所需支付的價格，解決物價問題，這帶給美國官員相當大的壓力。為此，拜登政府考慮放寬對3000億美元中國進口商品徵收部分關稅的可能性也因此增加。

根據路透社報導，儘管有證據表明通脹可能已經見頂，最糟糕時期可能快要過去，但美國5月數據顯示，以個人消費支出價格指數衡量的通脹年率為6.3%，與4月持平，仍是美聯儲官方2%目標的3倍多，創紀錄的通貨膨脹速度幾乎沒有立即緩解美聯儲（Fed）下個月再次大幅加息的趨勢。

為了解決居高不下的通脹問題，拜登6月表示，他將「很快」與中國國家主席習近平交談，並表示他正在就是否取消對華關稅做出決定。此前，拜登政府5月亦表示，正邁出審查關稅的第一步。

華府內部嚴重分歧

美國政府內部對於削減對華關稅，一直存在巨大分歧，這也為拜登是否會宣布取消部分中國商品關稅增添變數。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）傾向削減對華關稅，以緩解國內通脹；美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）等則擔憂，取消對華關稅恐讓美國失去制衡北京的利器，接下來將更難改變美方聲稱中國不利於美國企業與勞工的貿易措施。

耶倫今年6月初曾表示，特朗普時代的對華關稅是根據1974年《貿易法》第301條向中國商品征收，「真的不是為了服務我們的戰略利益」。

由於調查認為中國從美國公司竊取了知識產權，並強迫它們轉讓技術，美國前總統特朗普利用301條款從2018年7月開始對中國征收關稅。

耶倫當時表示，儘管關稅政策並不是解決通貨膨脹的萬靈丹，但部分現有關稅已對美國消費者和企業造成傷害。

商務部長雷蒙多上個月則表示，政府已決定保留對鋼鐵和鋁的關稅，但正在考慮放棄對其他商品的關稅。

另一方面，美國貿易代表戴琪則明確表示，她不相信任何關稅舉措會對價格壓力產生影響。在最近的一次國會聽證會上，她表示「關於短期挑戰，我們能做的事情是有限的，特別是通貨膨脹。」

《彭博社》指出，拜登在考慮取消部分對華關稅的同時，也面臨著激怒工會的風險。工會反對任何此類舉措，稱徵收關稅有助於保護美國工廠的就業機會。

拜登曾多次承諾要成為美國史上「最支持工會」的總統，民主黨在11月關鍵的國會其中選舉，也希望得到勞工支持。

工會方面表示，白宮已要求零售公司承諾，之後若有任何關稅削減，必須降低價格，但公司高管已回絕此一要求，並表示這是不現實的期待。

根據官方數據，雖然中國經濟受到因新冠疫情停工的影響，但2022年前5個月，中國對美國的出口按美元計算同比增長15.1%，進口增長4%。

观看视频 03:39 拜登会继续对华贸易战吗？

（《彭博社》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》等）

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