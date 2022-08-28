 美媒：拜登政府將要求國會批准新的對台軍售 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.08.2022

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美媒：拜登政府將要求國會批准新的對台軍售

美國媒體獨家報導，美國總統拜登計畫正式要求國會批准超過10億美金的最新對台軍售，其中將包含160枚不同種類的飛彈，以及監視雷達系統。

Taiwan I Militärische Übung zur Vorbereitung auf das chinesische Neujahrsfest

中國近來升級對台灣的軍事威脅，這也讓美國政府計劃宣布新一波的對台軍售。

（德國之聲中文網）美國網絡媒體Politico在當地時間29日報導，三位消息人士透露，拜登政府計劃正式要求國會批准一項約11億美元的對台軍售，其中包括60枚反艦導彈和100枚空對空導彈。

消息人士表示，該軍售案仍在初期，但軍售內容包含60枚AGM-84L魚叉反艦導彈，總價值約3.55億美元、100枚AIM-9短程空對空導彈，總價值約8570萬美元、以及總價值6.554億美元的延長監視雷達合同。該報導稱，這些導彈可以裝載於台灣目前擁有的F-16戰鬥機上。

一旦拜登政府發出正式通知，美國參議院的外交關係委員會與眾議院的外交事務委員會的民主黨與共和黨議員將需要簽署這項軍售案，然後才算真正完成。Politico在報導中稱，美國議員很可能批准這項軍售，但由於美國國會仍在休會， 所以整個簽署進程可能受到拖延。目前，這兩個委員會的國會議員都未立即公開作出答覆。

近期，中國持續向台灣海峽派遣軍艦和飛機，而本月初在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國也在台灣周圍發起了前所未有大規模的軍事演習，包含首次有中國的飛彈飛越台灣。

Taiwan Militärische Übung zur Vorbereitung auf das chinesische Neujahrsfest

報導中提到的160枚導彈可以裝載於台灣目前擁有的F-16戰鬥機上。

路透社25日引述消息人士報導稱，美國總統拜登（Joe Biden）政府和國會議員持續展現對台灣的支持，預計會在未來數週或數月會宣佈對台軍售項目。熟悉美國對台軍售談判的消息人士告訴路透社，軍售重點在維持台灣目前的軍事系統和屢行現有訂單，而非提供更有可能加劇兩岸緊張關係的軍事能力。「比較可能的是對台出售槍砲彈藥，而非只是武器」，消息人士進一步說：「若發生對台禁運，台灣會需要更多軍需品和彈藥。」

消息人士透露，拜登政府最快9月就會宣佈軍售，這也表明在北京類封鎖的軍演下，不影響美國對台灣的支持。當時，白宮國家安全委員會尚未對路透社的評論請求作出回應。

近來，各界越來越擔心中國正準備通過軍事力量奪取台灣。而作為國際社會的回應，美國和其他西方國家一直試圖加強台灣的防禦，並贊揚其民主發展，強調相關價值與北京的威權主義形成鮮明對比。

美國在對台外交上一直堅持《台灣關係法》中概述的所謂一個中國政策，該法規定美國不會與台北建立正式外交關系。該法案還創立了「戰略模糊 」的概念，也就是美國對是否會在台灣受到入侵時進行軍事防禦不作任何公開承諾。

由於台灣持續面臨來自中國的軍事威脅和恐嚇手段，美國兩大黨都有議員推動廢除這一政策。目前，美國國務院發言人拒絕針對這一最新的軍售案發表評論。

(Politico、路透社) 

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路透：不畏中國軍演 美擬9月宣佈對台軍售

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