美媒：拜登将提名老牌外交官为驻华大使

（德国之声中文网）美国总统拜登本月底将上任满100日，而美国驻华大使人选却迟迟未定。美国新媒体Axios周五引述知情人士爆料，拜登可能提名职业外交官、曾任美国国务院政务副国务卿的尼古拉斯·伯恩斯（Nicholas Burns）为驻华大使候选人，而且已经进入最后审查阶段。

今年二月，彭博社及美国有线新闻网CNN已先后报道过伯恩斯可能是驻华大使的主要候选人，另一名热门人选则是61岁的奥巴马政府白宫幕僚长、前芝加哥市长伊曼纽尔（Rahm Emanuel）。CNN报道认为，伯恩斯是拜登的头号人选。

现年65岁的伯恩斯是经验丰富的老牌外交官。1995年至1997年间，他曾任克林顿政府的国务院新闻发言人，随后出任过美国驻希腊大使（1997-2001）及美国驻北约代表（2001-2005）；小布什主政期间，担任国务院第三把手政务副国务卿（2005-2008）。伯恩斯于2008年离开华府后加入由美国前防长科恩（William Cohen）创立的美国科恩国际战略咨询集团公司（The Cohen Group）。他在2020年美国总统选战期间曾是拜登团队的外交政策顾问，目前为哈佛大学甘迺迪学院的国际关系及外交教授。

Axios报道指出，华府内部存在共识，认为美中关系是拜登执政时期的关键，从贸易到台湾议题的风险都相当高。伯恩斯可能是未来几周内第一批被提名的外交官。Axios认为，若拜登选择提名伯恩斯为驻华大使，将显示出他倾向于资历深厚的外交官，而不是“高能量”的政治家。

《南华早报》引述中国社科院美国问题研究专家卢翔称：“看起来新一届美国政府，特别是在布林肯领导下的国务院，倾向一个具有专业知识和背景的人选，与国务院保持紧密联系，执行其中国政策。”

卢翔分析，像伯恩斯这样的职业外交官更熟悉国务院的做法，但缺点是他在这个中美关系微妙复杂的时刻会较缺乏探索的积极性。

伯恩斯：美日欧应联手抗中

伯恩斯一月曾接受德国《商报》采访，针对新疆人权问题、香港局势以及匈牙利民主受到威胁等议题表示，美国应与德国、法国和欧盟合作，共同捍卫民主和人权。他也建议，美国、欧洲和日本应该共同联手就中国的非法贸易行为与其进行对话，因为美日欧共占全球一半以上的经济体量，共同发声便能有足够分量，促使中国尊重国际贸易规则。

伯恩斯同时也表示，对美国、欧洲、日本和印度而言，与中国经济脱钩不是现实选项。“但我也确信，我们与中国的关系正来到一个关键点。在经济、军事和价值观上存在重大竞争。民主对上威权。中国激起了这种敌对竞争。”

与此同时，伯恩斯认为有必要与北京在某些领域合作，例如气候变迁及对抗新冠疫情。

伯恩斯曾出任美国驻北约大使

Axios报道称，除了伯恩斯外，美国前贸易代表查伦·巴尔舍夫斯基（Charlene Barshefsky）也是拜登考虑的人选。巴尔舍夫斯基曾经效力于克林顿内阁，代表美国与中方就加入世界贸易组织（WTO）进行谈判。

Axios指出，拜登的国家安全委员会和国务院对中国高度关注，下一任驻华大使的工作可能更多地是实施政策而非制定政策。除了与国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文等人合作外，还必须与美国前国务卿、气候特使克里协调气候变化的事宜。

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