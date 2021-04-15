 美媒：拜登将提名老牌外交官为驻华大使 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.04.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美媒：拜登将提名老牌外交官为驻华大使

美国媒体周五爆料，拜登有意任用外交经验丰富的尼古拉斯·伯恩斯担任驻华大使一职。伯恩斯日前接受德媒访问时曾表示，与中国的关系正来到一个关键时刻，经济脱钩并不是现实选项，美欧日应联手制衡中国，并在特定领域与中国合作。

USA Nicholas Burns

美国媒体爆料，老牌外交官尼古拉斯·伯恩斯可能被提名为驻华大使

（德国之声中文网）美国总统拜登本月底将上任满100日，而美国驻华大使人选却迟迟未定。美国新媒体Axios周五引述知情人士爆料，拜登可能提名职业外交官、曾任美国国务院政务副国务卿的尼古拉斯·伯恩斯（Nicholas Burns）为驻华大使候选人，而且已经进入最后审查阶段。

今年二月，彭博社及美国有线新闻网CNN已先后报道过伯恩斯可能是驻华大使的主要候选人，另一名热门人选则是61岁的奥巴马政府白宫幕僚长、前芝加哥市长伊曼纽尔（Rahm Emanuel）。CNN报道认为，伯恩斯是拜登的头号人选。

现年65岁的伯恩斯是经验丰富的老牌外交官。1995年至1997年间，他曾任克林顿政府的国务院新闻发言人，随后出任过美国驻希腊大使（1997-2001）及美国驻北约代表（2001-2005）；小布什主政期间，担任国务院第三把手政务副国务卿（2005-2008）。伯恩斯于2008年离开华府后加入由美国前防长科恩（William Cohen）创立的美国科恩国际战略咨询集团公司（The Cohen Group）。他在2020年美国总统选战期间曾是拜登团队的外交政策顾问，目前为哈佛大学甘迺迪学院的国际关系及外交教授。

Washington Außenministerium Rede USA Außenpolitik Biden

专家分析，拜登希望任用外交经验丰富者作为驻华大使

Axios报道指出，华府内部存在共识，认为美中关系是拜登执政时期的关键，从贸易到台湾议题的风险都相当高。伯恩斯可能是未来几周内第一批被提名的外交官。Axios认为，若拜登选择提名伯恩斯为驻华大使，将显示出他倾向于资历深厚的外交官，而不是“高能量”的政治家。

《南华早报》引述中国社科院美国问题研究专家卢翔称：“看起来新一届美国政府，特别是在布林肯领导下的国务院，倾向一个具有专业知识和背景的人选，与国务院保持紧密联系，执行其中国政策。”

卢翔分析，像伯恩斯这样的职业外交官更熟悉国务院的做法，但缺点是他在这个中美关系微妙复杂的时刻会较缺乏探索的积极性。

伯恩斯：美日欧应联手抗中

伯恩斯一月曾接受德国《商报》采访，针对新疆人权问题、香港局势以及匈牙利民主受到威胁等议题表示，美国应与德国、法国和欧盟合作，共同捍卫民主和人权。他也建议，美国、欧洲和日本应该共同联手就中国的非法贸易行为与其进行对话，因为美日欧共占全球一半以上的经济体量，共同发声便能有足够分量，促使中国尊重国际贸易规则。

伯恩斯同时也表示，对美国、欧洲、日本和印度而言，与中国经济脱钩不是现实选项。“但我也确信，我们与中国的关系正来到一个关键点。在经济、军事和价值观上存在重大竞争。民主对上威权。中国激起了这种敌对竞争。”

与此同时，伯恩斯认为有必要与北京在某些领域合作，例如气候变迁及对抗新冠疫情。

NATO Außenminister in Brüssel

伯恩斯曾出任美国驻北约大使

Axios报道称，除了伯恩斯外，美国前贸易代表查伦·巴尔舍夫斯基（Charlene Barshefsky）也是拜登考虑的人选。巴尔舍夫斯基曾经效力于克林顿内阁，代表美国与中方就加入世界贸易组织（WTO）进行谈判。

Axios指出，拜登的国家安全委员会和国务院对中国高度关注，下一任驻华大使的工作可能更多地是实施政策而非制定政策。除了与国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文等人合作外，还必须与美国前国务卿、气候特使克里协调气候变化的事宜。

©️ 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿。

DW.COM

强化反制北京能力 美再推抗中法案

美国参议院的参议员7日揭晓了一项对抗中国影响力的草案内容，希望藉由推广人权丶提高印太地区军事预算与打击假讯息来增强美国反制中国的能力。  

拉拢北约欧盟 美国巩固抗中反俄阵线

美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 24日在北约的演说中对盟国说，美国不会强迫他们選邊站，但呼吁盟国对中国的侵略行为共同采取行动，並重申美国将继续支持盟友。  

批习近平拥抱专制　拜登誓言不让中国超越

美国总统拜登在上任後的首次媒体发布会再将矛头指向中国，强调他将确保美国在中美争端中胜出，并批评中国国家领导人习近平与俄罗斯总统普京一样都偏好专制，而非民主。  

阿拉斯加会谈 中美谁得分更高？

对于在阿拉斯加落下帷幕的中美高层对话，各界做出谨慎乐观的评价，但是也有分析人士认为，实际进展可能比公众所看到的要好。国际媒体指出与中国之间的竞争对抗将决定拜登外交政策主线。中国社交媒体上则充斥着对中方代表的赞扬叫好。  

美日峰会聚焦中国 涉台联合声明引关注

在美日元首在华府会面前夕，白宫证实双方将讨论中国与安全议题，日方也重申这场峰会为其他类似的会晤开启先例。不过，日韩紧张关系可能让美国联友抗中计划受阻。  

人权与贸易区别对待？企业界呼吁美中合作共存

中国与西方之间的互相制裁近来不断升级。美国波音公司总裁发出呼吁，应将人权等政治上的争议与贸易关系区分开来。思科总裁也认为，寻找一个合适的共处模式符合美中两国利益。欧盟驻华商会主席则指出，在剑拔弩张的政治氛围下，作为美国盟友的欧盟可能受到的打击更大。  

相关内容

TABLEAU | Konflikt in der Ostukraine | Donezbecken | Wolodymyr Selenskyj, Präsident

乌克兰向西方求军援 美国暂不派舰进黑海 15.04.2021

德国总理默克尔和美国总统拜登通话时一致认为，莫斯科应从俄乌边境一带撤出军队。乌克兰驻德大使要求西方施以军援。同一时期，美国叫停向黑海派遣两艘军舰的计划。

Japan US Premierminister Yoshihide Suga

台湾或成美日检验两国关系的试金石 16.04.2021

美日两国希望周五（4月16日）在白宫举行的双边峰会上，重建失去的信任，加深合作。此前日本媒体列出的美日领导人将谈论的5项议题中有3项都涉及台湾。有德国学者分析认为，台湾议题可能成为检验日本对美国忠诚度的“试金石“。

USA | Washington | Rede Präsident Joe Biden

拜登签署对俄制裁令：不希望紧张关系升级 16.04.2021

本周四， 美国总统拜登签署行政令，对俄罗斯“有害外国行为”发起了一系列制裁行动。 内容包括美国将驱逐俄罗斯驻华盛顿外交使团的10名外交人员等等。此后波兰外交部也迅速表示驱逐3名俄罗斯外交官。

广告

媒体看中国

Symbolfoto Handelsbeziehungen zwischen China und der EU

德语媒体：中国不公平的主场优势

一项最新调研显示，北京政府通过排挤外国企业使本国企业获得更多主场优势，而主场优势又增加了相关企业的国际竞争力。欧盟正在制定相关计划，期望让欧洲在华企业能够得到平等对待。  