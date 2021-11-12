美媒：拜登将对北京冬奥实施「外交抵制」

（德国之声中文网）在拜习会前夕，包括CNBC在内的媒体报道，中国国家主席习近平可能将邀请美国总统拜登参加明年2月举办的北京冬奥。在会议于16日结束后，邀请拜登出席的新闻并未被证实，反而传出了要美国将对北京冬奥进行「外交抵制」的消息。

《华盛顿邮报》专栏作家罗金（Josh Rogin）在最新评论文章中引述消息人士称，白宫预计很快会宣布，拜登和其他美国政府官员都不会出席北京冬奥会。消息人士说，这种外交抵制的目的是在不影响美国运动员的情况下，对中国政府侵犯人权的行为作出回应。

罗金在文章中指出，消息人士证实，尽管在技术上还没有对此决策做出最终确定，但政府人员已经向拜登提出了正式建议，预计他将在本月底前批准这一决定。

文中强调，这项决策与拜习会本身没有关系，但「既然拜习会已经结束，（美国）政府就少了一个推迟宣布外交抵制的理由。美国将通知盟友，但让他们自己决定是否跟随美国的步伐。」

文章指，白宫和国务院拒绝对此发表评论。

多方呼吁抵制北京冬奥

针对北京冬奥进行杯葛的呼声始终存在。罗金在文中举例，今年5月在一场听证会上，美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）便呼吁美国对北京奥运会进行外交抵制，以此来表达国际社会对中国侵犯人权行为的关注，同时不惩罚美国运动员。

当时她说：「如果你愿意在中国政府实施种族灭绝时向他们表示敬意，你还有什么道德权威再去谈论世界上任何地方的人权问题？」对此，中国外交部指责她散布「谎言和虚假信息」，并利用「所谓的人权问题作为借口来抹黑和诽谤中国」。

《立场新闻》报道，今年6月，对华政策跨国议会联盟 (Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC) 也曾协调美、英、德、欧盟、加拿大、意大利、捷克、瑞士、瑞典、丹麦和立陶宛共11个议会的议员，就北京冬奥展开议会行动，其中多国要求政府对北京冬奥实施「外交杯葛」。

IPAC当时指，中国共产党持续侵犯人权，违背奥运原则，要求政治领袖紧急行动，向世界宣言他们不会为持续进行的罪行洗白。

不过，国际奥委会（IOC）副主席柯兹（John Coates）上个月曾明言，拒绝就人权问题向中国施压，因为这「不在我们职能范围内」。

中国外交部发言人赵立坚对柯兹的言论表示赞赏。他说，中国愿意与国际社会一起，「共同反对体育运动政治化，彰显更团结的奥林匹克新精神」，守望相助，同舟共济，一起面向未来。

(华盛顿邮报、立场新闻)

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