 美媒：拜登将对北京冬奥实施「外交抵制」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.11.2021

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时政风云

美媒：拜登将对北京冬奥实施「外交抵制」

《华盛顿邮报》专栏文章引述消息人士指，拜登政府预计要对北京冬奥实施「外交抵制」，禁止美国官员出席冬奥。拜习会才刚于16日落幕，美中两国的竞争似乎又有了新发展。

China Olymische Winterspiele 2022 Peking

北京冬奥将于明年2月举行。届时北京将成为世上第一个同时主办过夏季及冬季奥运会的城市。

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多家媒体11日报导，美国总统拜登预计15日与中国国家主席习近平举行虚拟峰会，但双方都未透露会谈细节。与此同时，媒体也报导，习近平可能邀请拜登出席2022北京冬奥。如果为真，拜登该答应吗?

北京冬奥会组委表示，参加测试赛的两名外籍选手新冠检测结果呈阳性，他们被诊断为无症状感染者。距离冬奥会还有不到百天时间，中国的零容忍防疫将迎来严峻考验。改造成“冰立方”的“水立方”表示，入场观众上限为1千。

北京冬奥会圣火交接仪式举行前夕，两名活动人士在雅典卫城拉起雪山狮子旗和写有“光复香港，时代革命”的横幅，并高呼“抵制北京冬奥会”等口号，随后被警方带走。

（德国之声中文网）在拜习会前夕，包括CNBC在内的媒体报道，中国国家主席习近平可能将邀请美国总统拜登参加明年2月举办的北京冬奥。在会议于16日结束后，邀请拜登出席的新闻并未被证实，反而传出了要美国将对北京冬奥进行「外交抵制」的消息。

《华盛顿邮报》专栏作家罗金（Josh Rogin）在最新评论文章中引述消息人士称，白宫预计很快会宣布，拜登和其他美国政府官员都不会出席北京冬奥会。消息人士说，这种外交抵制的目的是在不影响美国运动员的情况下，对中国政府侵犯人权的行为作出回应。

罗金在文章中指出，消息人士证实，尽管在技术上还没有对此决策做出最终确定，但政府人员已经向拜登提出了正式建议，预计他将在本月底前批准这一决定。

文中强调，这项决策与拜习会本身没有关系，但「既然拜习会已经结束，（美国）政府就少了一个推迟宣布外交抵制的理由。美国将通知盟友，但让他们自己决定是否跟随美国的步伐。」

文章指，白宫和国务院拒绝对此发表评论。

USA Präsident Biden trifft Chinas Präsident Xi Jinping

拜登与习近平16日进行视频会议。会后并未传出习近平邀请拜登参与冬奥的消息。

多方呼吁抵制北京冬奥

针对北京冬奥进行杯葛的呼声始终存在。罗金在文中举例，今年5月在一场听证会上，美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）便呼吁美国对北京奥运会进行外交抵制，以此来表达国际社会对中国侵犯人权行为的关注，同时不惩罚美国运动员。

当时她说：「如果你愿意在中国政府实施种族灭绝时向他们表示敬意，你还有什么道德权威再去谈论世界上任何地方的人权问题？」对此，中国外交部指责她散布「谎言和虚假信息」，并利用「所谓的人权问题作为借口来抹黑和诽谤中国」。

《立场新闻》报道，今年6月，对华政策跨国议会联盟 (Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC) 也曾协调美、英、德、欧盟、加拿大、意大利、捷克、瑞士、瑞典、丹麦和立陶宛共11个议会的议员，就北京冬奥展开议会行动，其中多国要求政府对北京冬奥实施「外交杯葛」。

IPAC当时指，中国共产党持续侵犯人权，违背奥运原则，要求政治领袖紧急行动，向世界宣言他们不会为持续进行的罪行洗白。

不过，国际奥委会（IOC）副主席柯兹（John Coates）上个月曾明言，拒绝就人权问题向中国施压，因为这「不在我们职能范围内」。

中国外交部发言人赵立坚对柯兹的言论表示赞赏。他说，中国愿意与国际社会一起，「共同反对体育运动政治化，彰显更团结的奥林匹克新精神」，守望相助，同舟共济，一起面向未来。

(华盛顿邮报、立场新闻)

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