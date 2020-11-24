美媒披露出访花费後 美环保署长延後访台

(德国之声中文网) 根据彭博社25日报导，在美国环保署长惠勒出访台湾所需花费的金额引发外界质疑後，美国环保署已延後惠勒原订12月5日的访台行程。美国环保署发言人休威特(James Hewitt)24日在一封邮件中写道：「有鉴於目前美国国内的紧急事务，美国环保署署长惠勒出访台湾的行程已被延後。」

台湾外交部25日也发布声明，表示对於这次美国环保署署长惠勒因行程变动，确定无法在年底前来访表示感到惋惜。台湾外交部在声明中写道：「外交部一向欢迎美国阁员级官员来台从事各项交流，未来也会秉持这个原则，与即将上任的拜登政府共同推动国际环境保护合作，并促成相关官员访问台湾。」

惠勒原本打算追随另外几位美国高官的脚步，於12月出访台湾。然而，在纽约时报公开了惠勒访台的费用後，各界开始批评美国环保署的决定。

为了避免感染新冠病毒以及配合台湾入境的检疫措施，美国环保署长搭乘的专机将花费超过25万美元。目前惠勒预定於12月5日该周访问台湾三天，总计10人的出访团会花费约4.5万美元。此外，惠勒还预定出访四个拉丁美洲的国家，目前该行程尚未被延後或取消。

美国环保署发言人休威特表示，在《纽约时报》报导了访台之旅的花费後，美国环保署已要求该机构的监察长调查与披露惠勒访台行程有关的细节。他告诉彭博社：「令人不安的是，有一名政府官员向《纽约时报》泄露可能危及国际外交和个人安全的出访行程。」

今年8月，美国卫生部长阿札尔(Alex Azar)成为1979年美国与台湾断交以来，访台层级最高的美国内阁成员。此外，美国国务院次卿柯拉克(Keith Krach)也在今年9月出访台湾。这两次出访都引来中国政府的愤怒回应。

中国在阿札尔与柯拉克出访时，派遣军机飞过台湾海峡的中线。美国近期也核准了数项对台军售案，更加激怒中国。在美国陆续核准对台军售後，中国也誓言采取必要手段来捍卫其主权与安全利益。同时，中国也呼吁美国停止与台湾有任何军事交流。

惠勒原本受台湾邀请出访，双方预定在海洋保护丶海洋垃圾丶空气品质与儿童健康等议题上进行合作。奥巴马执政时期的环保署长麦卡锡(Gina McCarthy)也曾於2014年率团访台，当时的行程也引发中国政府反对。

杨威廉/张慈 (彭博社、纽约时报)

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