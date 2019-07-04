 美媒：感染苹果手机的“木马”针对维吾尔人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.09.2019

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时政风云

美媒：感染苹果手机的“木马”针对维吾尔人

谷歌曾发现，近两年部分苹果手机因访问特定网页被感染了有害监控软件。新近有业内人士透露，这些网页针对的目标是中国的维吾尔人。

Rotes iPhone von Apple (picture-alliance/Godong)

只要访问一个受感染的网站就可能会被攻击

（德国之声中文网）据媒体报道，谷歌发现的针对iPhone手机用户的数据窃取活动是有目标的，对象是中国的穆斯林少数民族维吾尔人。《福布斯》杂志（Forbes）和科技网站TechCrunch上周末报道称，那些让数据被窃手机感染的网站，主要针对的是维吾尔人。

iPhone存在的安全漏洞使得手机里的照片、WhatsApp、Telegram及 iMessage等即时信息应用里的通信，以及用户的所在位置等数据有可能被窃取。谷歌技术专家在发现这些问题后告知了苹果，苹果在今年2月通过软件升级填补了有关漏洞。

上周，谷歌公布了与此有关的部分技术细节，但没有说明哪些用户是黑客的目标，只是表示，至少在过去两年间，"某些社群"的iPhone用户数据可能被窃取。只要用户访问一个受感染的网站就可能会被攻击，而攻击"可能每周影响数千名访问者"。

IT科技网站TechCrunch援引圈内消息人士报道称，谷歌所提到的"社群"即是中国的维吾尔人。有关网站很可能是得到政府支持的监控行动的一部分。

China Polizei in Xinjiang (Getty Images/AFP/J. Eisele)

一位消息人士还指出，这些网站也会危害到非维吾尔人。因为它们会体现在谷歌搜索的索引里，用户可能因无意间进入而遭窃密。这已经促使联邦调查局警告谷歌，要求将这些网页移除，以防止更多人被感染。

《福布斯》的报道则称，而且除了苹果的iPhone外，安装了谷歌安卓系统的手机和微软视窗操作系统的电脑也在黑客信息搜集的范围之内。

有针对性暗中收集维吾尔人社群信息的主要是中国的政府机关。人权组织人权观察估计，新疆境内大约有100万人被拘禁在所谓的"再教育营"，其中大多数是维吾尔人。

 

 

DW.COM

遭黑客入侵 WhatsApp急补漏洞

即时通讯应用程序WhatsApp证实，遭遇超强黑客入侵。目前该公司表示，已经通过软件更新修补了安全漏洞。 (14.05.2019)  

专访："人们不知道被检查，也不知道信息去了哪"

媒体报道称，中国政府对通过西部边境进入新疆的人进行检查——使用一款名为“蜂采”的监控应用程序。对该App进行了技术分析的波鸿大学教授霍尔茨(Thors­ten Holz)和研究员康塔克（Moritz Contag）接受了德国之声采访。 (04.07.2019)  

中国的手机监控App

多年来，中国政府明显扩大了对本国公民的监控。主要居住在中国西北地区的维吾尔穆斯林少数族群首当其冲。德、英、美等多家媒体的一项联合调查结果显示，前往该地区的其他人，例如游客，也受到相关监控。 (04.07.2019)  

中国边警在游客手机中安装监控App

北京使用手机App，监控进入新疆地区旅游者的私人信息。警方在游客手机上安装一种叫做“蜂采”的监控应用软件，搜集各种信息，从电邮、短信、驻地或通信名单无所不包，并输入边警总部电脑。 (03.07.2019)  

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多年来，中国政府明显扩大了对本国公民的监控。主要居住在中国西北地区的维吾尔穆斯林少数族群首当其冲。德、英、美等多家媒体的一项联合调查结果显示，前往该地区的其他人，例如游客，也受到相关监控。

China Kashgarin Patrouillie uigurischer Sicherheitskräfte in der Nähe der Id Kah-Moschee Region Xinjiang

德语媒体：新疆监控扩展至外国游客 04.07.2019

德美等国记者的一项联合调查显示，穆斯林聚集的新疆不仅对当地民众实施严格监控，近来当地陆路口岸也开始查验外国游客的手机。

Russland blockiert blockiert Telegram Messenger App

加密通讯软件Telegram升级 保护香港示威者 31.08.2019

Telegram是一款受到全球示威者欢迎的即时通信软件，其加密通讯功能可以防止示威者之间的交流被政府当局窃听。现在，Telegram表示，允许用户隐藏注册手机号，进一步防止用户的身份信息遭泄露。新功能尤其受到香港示威者的欢迎。

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媒体看中国

China Bundeskanzlerin Angela Merkel in Hefei (picture-alliance/AP Photo/J. Eisele)

德语媒体：香港人的勇气 默克尔的难题

《法兰克福汇报》认为，北京当局很有可能利用香港示威者因绝望而产生的极端倾向，从而为动武提供口实。《南德意志报》呼吁，林郑月娥应当立刻放弃加大施压的做法。《每日镜报》则分析了默克尔总理访华期间谈及香港问题的利弊。  