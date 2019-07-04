美媒：感染苹果手机的“木马”针对维吾尔人

（德国之声中文网）据媒体报道，谷歌发现的针对iPhone手机用户的数据窃取活动是有目标的，对象是中国的穆斯林少数民族维吾尔人。《福布斯》杂志（Forbes）和科技网站TechCrunch上周末报道称，那些让数据被窃手机感染的网站，主要针对的是维吾尔人。

iPhone存在的安全漏洞使得手机里的照片、WhatsApp、Telegram及 iMessage等即时信息应用里的通信，以及用户的所在位置等数据有可能被窃取。谷歌技术专家在发现这些问题后告知了苹果，苹果在今年2月通过软件升级填补了有关漏洞。

上周，谷歌公布了与此有关的部分技术细节，但没有说明哪些用户是黑客的目标，只是表示，至少在过去两年间，"某些社群"的iPhone用户数据可能被窃取。只要用户访问一个受感染的网站就可能会被攻击，而攻击"可能每周影响数千名访问者"。

IT科技网站TechCrunch援引圈内消息人士报道称，谷歌所提到的"社群"即是中国的维吾尔人。有关网站很可能是得到政府支持的监控行动的一部分。

一位消息人士还指出，这些网站也会危害到非维吾尔人。因为它们会体现在谷歌搜索的索引里，用户可能因无意间进入而遭窃密。这已经促使联邦调查局警告谷歌，要求将这些网页移除，以防止更多人被感染。

《福布斯》的报道则称，而且除了苹果的iPhone外，安装了谷歌安卓系统的手机和微软视窗操作系统的电脑也在黑客信息搜集的范围之内。

有针对性暗中收集维吾尔人社群信息的主要是中国的政府机关。人权组织人权观察估计，新疆境内大约有100万人被拘禁在所谓的"再教育营"，其中大多数是维吾尔人。