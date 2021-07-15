美媒：当新疆的“培训中心”变成看守所

（德国之声中文网）维吾尔囚犯坐成整齐的一排，双腿交叉呈莲花状，背部挺直。身上被编号并贴上标签，注视着电视上播放的颗粒状黑白图像-内容是中国共产党的历史。

这是乌鲁木齐市达坂城第三看守所的一个监区，估计有240个牢房。美联社记者在位于达坂城的看守所看到的这间牢房。在由中国官方主导的对中国最西部新疆地区的访问中，美联社记者被授予特别访问权。

该看守所是中国乃至世界上最大的看守所，其建筑群占地220英亩，是梵蒂冈城的两倍。 前面有一块牌子，标明这是一个 “看守所”。

中国官员拒绝透露那里有多少名囚犯。据称人数随时在发生变化。但根据美联社在参观过程中看到的牢房和长椅，并结合卫星图像，可以估计该拘留所大概可以容纳10000人。如果住的拥挤一点儿的话，还可以容纳更多的人。 美联社是是第一个被允许进入该地的西方媒体。

美联社报道称，这个看守所的情况表明，中国仍然关押并计划关押大量维吾尔族和其他主要是穆斯林的少数民族。卫星图像显示，2019年，达坂城看守所新增了近一英里长的建筑。

培训中心变身监狱

在少数维吾尔族人发起了一系列持刀和爆炸行凶事件之后。过去的四年里，中国将其对100多万少数民族的全面关押定义为 "反恐战争"。最具争议性的包括所谓的 "职业培训中心"。--曾经囚禁于这里的人将其描述为残酷的拘留所。

在国际社会的严厉批评下，中国在2019年表示，所有被拘留者都已经 "毕业"。但美联社对达坂城的访问、卫星图像以及对专家和前被拘者的采访显示，虽然许多 "培训中心 "确实被关闭了，但一些像乌鲁木齐第三看守所这样的“培训中心”只是被改为监狱。

许多新的设施也已经建成。包括在达坂城看守所的路上新建的一个占地85英亩的拘留所，于2019年建成。

美联社报道称：这些变化似乎意味着，中国当局在尝试让“培训中心”脱离临时和法外的状态。使其转变为一种合法的，更永久的监狱和审前拘留设施。

虽然一些维吾尔人已经被释放，但其他维吾尔人只是被转移到这个监狱网络中。有观察人士指出：无辜的维吾尔人常常因为出国或参加宗教集会等原因就被关进看守所。

正常行为的刑事化

科罗拉多大学研究维吾尔族的人类学家达伦-贝勒（Darren Byler）指出，许多囚犯并没有犯下任何 "真正的罪行"。他们在没有正当程序的情况下需要面对 "表演 "式的审判。

“我们看到中国正在从一个警察国家转向一个大规模监禁国家。数十万人已经消失了”，达伦-贝勒说。“这是对正常行为的刑事化。”

在美联社4月份参观达坂城第三看守所参观过程中，官员们一再强调需要将这里与已关闭的“培训中心”区分开来。乌鲁木齐市公安局局长赵忠伟坚称：我们的看守所和培训中心之间没有任何联系。

然而，尽管官员们这样说，但美联社在报道中声称，有证据显示第三看守所其实就是一个拘留营。路透社在2018年9月拍摄的一张入口照片显示，该设施曾经是一个拘留营。被称为 "乌鲁木齐市职业技能教育培训中心"。

相关记录还显示，一家名为恒丰信息技术公司的企业集团获得了一份价值1100万美元的"乌鲁木齐培训中心 "装修合同。

老大哥在看着你

一位曾在2018年参观过达坂城设施的前建筑承包商告诉美联社记者，该设施是由中国人自己设计的。与 "乌鲁木齐市职业技能教育培训中心 "相同。于2019年被改造成一个拘留所，并更换了铭牌。由于担心家人受到报复，他拒绝透露自己的名字。

这个庞大的建筑群被25英尺高的混凝土墙包围着，墙面涂成蓝色，有瞭望塔，还有一个个小房间和嗡嗡作响的电线。官员们带领美联社记者，经过脸部扫描转门和身着军用迷彩服、手持步枪的守卫来到监狱的在总控室。工作人员凝视着满墙的上帝之眼。大约二十几个屏幕在播放每间牢房的实时录像。另一个屏幕显示当时正在播放给囚犯们观看的国家广播机构中央电视台的节目。

监狱的负责人朱洪斌（音译）表示。“我们可以控制他们看什么”，也可以“看他们是否违反规定，或者可能伤害自己或自杀。”朱洪斌进一步介绍称：该中心还放映视频课程，以教导他们犯下了什么样的罪行。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 荷兰：议会通过动议 政府先不跟进 荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 2018年以来新疆人口出生率大幅下降 新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。



向监狱的转变

美联社看到拘留所里面的二十二个房间有椅子和电脑，允许囚犯与律师、亲属和警察聊天，因为他们被捆绑在座位上。走廊上有一间乌鲁木齐市检察院的办公室，标志着这里正式向监狱系统的转变。

附近的一间医疗室里有一张床、一个氧气罐和一个装有药品的柜子。柜子里放着药品。 挂在墙上的指南指导工作人员如何处理生病的囚犯，以及如何在绝食的囚犯鼻子上插管强行喂食。

乌鲁木齐市公安局局长赵忠伟介绍称：囚犯被关押15天至1年后才会被审判，这取决于他们涉嫌的罪行。

乌鲁木齐市第三看守所的占地面积与纽约里克斯岛监狱相当。但第三看守所辖区的人口不到四百万，而里克斯岛监狱的辖区内则生活着近两千万人。乌鲁木齐市各地至少还有三个拘留所，以及十多所监狱。

从目前的情况来看，三号拘留所似乎没有满负荷运转。官员们说，有一个区域是关闭的。每间牢房里有六到十名囚犯。但现有的最新官方统计数据显示，2019年，新疆地区被捕人数约为2017年大规模镇压前的两倍。数十万被判刑入狱者亲属经常声称是相关的指控并不成立。

（美联社）

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