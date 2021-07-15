美媒：当新疆的“培训中心”变成看守所

从官方的角度来说，中国新疆地区已经没有“职业培训中心”。美联社记者罕见的被允许深入新疆的一处看守所进行报道。报道发现，原来的“培训中心”只是换了一种方式存在。
（德国之声中文网）维吾尔囚犯坐成整齐的一排，双腿交叉呈莲花状，背部挺直。身上被编号并贴上标签，注视着电视上播放的颗粒状黑白图像-内容是中国共产党的历史。
这是乌鲁木齐市达坂城第三看守所的一个监区，估计有240个牢房。美联社记者在位于达坂城的看守所看到的这间牢房。在由中国官方主导的对中国最西部新疆地区的访问中，美联社记者被授予特别访问权。
该看守所是中国乃至世界上最大的看守所，其建筑群占地220英亩，是梵蒂冈城的两倍。 前面有一块牌子，标明这是一个 “看守所”。
中国官员拒绝透露那里有多少名囚犯。据称人数随时在发生变化。但根据美联社在参观过程中看到的牢房和长椅，并结合卫星图像，可以估计该拘留所大概可以容纳10000人。如果住的拥挤一点儿的话，还可以容纳更多的人。 美联社是是第一个被允许进入该地的西方媒体。
美联社报道称，这个看守所的情况表明，中国仍然关押并计划关押大量维吾尔族和其他主要是穆斯林的少数民族。卫星图像显示，2019年，达坂城看守所新增了近一英里长的建筑。
在少数维吾尔族人发起了一系列持刀和爆炸行凶事件之后。过去的四年里，中国将其对100多万少数民族的全面关押定义为 "反恐战争"。最具争议性的包括所谓的 "职业培训中心"。--曾经囚禁于这里的人将其描述为残酷的拘留所。
在国际社会的严厉批评下，中国在2019年表示，所有被拘留者都已经 "毕业"。但美联社对达坂城的访问、卫星图像以及对专家和前被拘者的采访显示，虽然许多 "培训中心 "确实被关闭了，但一些像乌鲁木齐第三看守所这样的“培训中心”只是被改为监狱。
许多新的设施也已经建成。包括在达坂城看守所的路上新建的一个占地85英亩的拘留所，于2019年建成。
美联社报道称：这些变化似乎意味着，中国当局在尝试让“培训中心”脱离临时和法外的状态。使其转变为一种合法的，更永久的监狱和审前拘留设施。
虽然一些维吾尔人已经被释放，但其他维吾尔人只是被转移到这个监狱网络中。有观察人士指出：无辜的维吾尔人常常因为出国或参加宗教集会等原因就被关进看守所。
科罗拉多大学研究维吾尔族的人类学家达伦-贝勒（Darren Byler）指出，许多囚犯并没有犯下任何 "真正的罪行"。他们在没有正当程序的情况下需要面对 "表演 "式的审判。
“我们看到中国正在从一个警察国家转向一个大规模监禁国家。数十万人已经消失了”，达伦-贝勒说。“这是对正常行为的刑事化。”
在美联社4月份参观达坂城第三看守所参观过程中，官员们一再强调需要将这里与已关闭的“培训中心”区分开来。乌鲁木齐市公安局局长赵忠伟坚称：我们的看守所和培训中心之间没有任何联系。
然而，尽管官员们这样说，但美联社在报道中声称，有证据显示第三看守所其实就是一个拘留营。路透社在2018年9月拍摄的一张入口照片显示，该设施曾经是一个拘留营。被称为 "乌鲁木齐市职业技能教育培训中心"。
相关记录还显示，一家名为恒丰信息技术公司的企业集团获得了一份价值1100万美元的"乌鲁木齐培训中心 "装修合同。
一位曾在2018年参观过达坂城设施的前建筑承包商告诉美联社记者，该设施是由中国人自己设计的。与 "乌鲁木齐市职业技能教育培训中心 "相同。于2019年被改造成一个拘留所，并更换了铭牌。由于担心家人受到报复，他拒绝透露自己的名字。
这个庞大的建筑群被25英尺高的混凝土墙包围着，墙面涂成蓝色，有瞭望塔，还有一个个小房间和嗡嗡作响的电线。官员们带领美联社记者，经过脸部扫描转门和身着军用迷彩服、手持步枪的守卫来到监狱的在总控室。工作人员凝视着满墙的上帝之眼。大约二十几个屏幕在播放每间牢房的实时录像。另一个屏幕显示当时正在播放给囚犯们观看的国家广播机构中央电视台的节目。
监狱的负责人朱洪斌（音译）表示。“我们可以控制他们看什么”，也可以“看他们是否违反规定，或者可能伤害自己或自杀。”朱洪斌进一步介绍称：该中心还放映视频课程，以教导他们犯下了什么样的罪行。
美联社看到拘留所里面的二十二个房间有椅子和电脑，允许囚犯与律师、亲属和警察聊天，因为他们被捆绑在座位上。走廊上有一间乌鲁木齐市检察院的办公室，标志着这里正式向监狱系统的转变。
附近的一间医疗室里有一张床、一个氧气罐和一个装有药品的柜子。柜子里放着药品。 挂在墙上的指南指导工作人员如何处理生病的囚犯，以及如何在绝食的囚犯鼻子上插管强行喂食。
乌鲁木齐市公安局局长赵忠伟介绍称：囚犯被关押15天至1年后才会被审判，这取决于他们涉嫌的罪行。
乌鲁木齐市第三看守所的占地面积与纽约里克斯岛监狱相当。但第三看守所辖区的人口不到四百万，而里克斯岛监狱的辖区内则生活着近两千万人。乌鲁木齐市各地至少还有三个拘留所，以及十多所监狱。
从目前的情况来看，三号拘留所似乎没有满负荷运转。官员们说，有一个区域是关闭的。每间牢房里有六到十名囚犯。但现有的最新官方统计数据显示，2019年，新疆地区被捕人数约为2017年大规模镇压前的两倍。数十万被判刑入狱者亲属经常声称是相关的指控并不成立。
（美联社）
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