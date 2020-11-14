 美媒：延续抗中政策 特朗普将推动更多法案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.11.2020

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时政风云

美媒：延续抗中政策 特朗普将推动更多法案

虽然距离特朗普卸任仅剩10周，但美国媒体Axios 报导，特朗普下台前预料将针对中国推出一系列强硬政策，借此防止拜登接任后扭转特朗普奠定的美国对中政策。

Symbolbild USA China Beziehungen (imago images/B. Trotzki)

虽然特朗普即将卸任，但他的政府官员向美国媒体Axios透露，他在下台前，会针对中国议题通过一连串的强硬政策。

(德国之声中文网)根据美国媒体Axios的独家报导，美国总统特朗普预计在下台前的最後10周，针对中国相关议题通过一系列的强硬法案。特朗普政府的资深官员向Axios透露，特朗普希望藉此让自己在中国议题上，能留下深远的影响力。

Axios写道，特朗普的计画将使拜登上台後，无法轻易改变美国对中国的政策走向。近期，中国对印度丶香港与台湾都采取具有侵略性的政策。此外，源自中国的新冠疫情目前也在全球造成第二波大流行。

在这样的背景下，一名不愿具名的特朗普政府资深官员告诉Axios，特朗普在下台前，预计以中国政府侵害新疆与香港人权、以及对美国国安造成威胁为由，对更多中国企业丶政府部门以及中国官员进行制裁。

USA | US-Präsident Donald Trump will App Tiktok verbieten (picture-alliance/AP Images/Star Max/D. V. Tine)

特朗普政府还打算针对中国在渔业推动的强迫劳动强况，推出反制行动。

此外，特朗普政府也预计将针对中国政府在新疆推动强迫劳动的情况，提出更多的反制措施。不过，该资深官员向Axios透露，特朗普政府可能不会在下台前，针对台湾提出重大的新政策。此外，他应该也不会下令关闭其他中国驻美使馆。

美国白宫国家安全委员会的发言人阿尔约特(John Ullyot)告诉Axios：「除非中国改变其行径，在国际场合成为一个有责任感的国家，否则未来的美国总统将警觉，改变特朗普总统在任内对中国推出的历史性政策将会是『自杀性』的行为。」

特朗普政府扩大制裁与解放军有关联的中国企业

DW.COM

美国国务卿蓬佩奥11月12日接受美媒体访时说，“台湾一直不是中国的一部分。”对此，中国外交部发言人斥其“出于一己政治私利”“编造谎言”，台湾外交部发言人欧江安则说，“中华民国台湾是一个主权独立的国家，的确不是中华人民共和国的一部分。”

特朗普在美国大选失利后，仍以总统职权颁布行政命令，禁止美国企业与个人投资中国解放军关系企业。美国投资人担忧，特朗普会趁任期结束前升级对中国企业的打压。

中国外交部发言人汪文斌周五在例行记者会上对拜登和哈里斯表示祝贺，同时表示“尊重美国人民的选择”。中国前财长楼继伟在一次会议上表示，即使拜登当选，中美关系短时间内仍难以缓解，但至少双方应该“回到常识，按规则出牌”。

特朗普上周颁布一项新的行政命令，禁止美国企业投资31间被美国国防部认定与中国解放军有关联的企业。特朗普政府还打算针对中国在渔业的强迫劳动做法，推出反制行动。美国政府认为，中国在具有广大地缘政治重要性的渔业使用强迫劳工，不仅让外界担忧中国侵犯劳工人权，也让中国渔业公司可以比其他国家的同行，获得更多竞争优势。

一名资深官员还告诉Axios，特朗普在任内不断试图将更多「鹰派」的中国研究学者，安插至政府内部的高阶职位。美国国家情报总监拉特克里夫(John Ratcliffe)的资深顾问西姆斯(Clifee Sims)向Axios表示：「拉特克里夫会与其他国家安全部门合作，并继续扮演领导角色。他将带领美国从冷战与911恐攻事件後的反恐策略，转向至与中国对抗的大国竞赛。」

拜登团队并未针对Axios的采访邀约做出回应。

杨威廉/张慈 (Axios) 

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