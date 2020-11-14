美媒：延续抗中政策 特朗普将推动更多法案

(德国之声中文网)根据美国媒体Axios的独家报导，美国总统特朗普预计在下台前的最後10周，针对中国相关议题通过一系列的强硬法案。特朗普政府的资深官员向Axios透露，特朗普希望藉此让自己在中国议题上，能留下深远的影响力。

Axios写道，特朗普的计画将使拜登上台後，无法轻易改变美国对中国的政策走向。近期，中国对印度丶香港与台湾都采取具有侵略性的政策。此外，源自中国的新冠疫情目前也在全球造成第二波大流行。

在这样的背景下，一名不愿具名的特朗普政府资深官员告诉Axios，特朗普在下台前，预计以中国政府侵害新疆与香港人权、以及对美国国安造成威胁为由，对更多中国企业丶政府部门以及中国官员进行制裁。

此外，特朗普政府也预计将针对中国政府在新疆推动强迫劳动的情况，提出更多的反制措施。不过，该资深官员向Axios透露，特朗普政府可能不会在下台前，针对台湾提出重大的新政策。此外，他应该也不会下令关闭其他中国驻美使馆。

美国白宫国家安全委员会的发言人阿尔约特(John Ullyot)告诉Axios：「除非中国改变其行径，在国际场合成为一个有责任感的国家，否则未来的美国总统将警觉，改变特朗普总统在任内对中国推出的历史性政策将会是『自杀性』的行为。」

特朗普政府扩大制裁与解放军有关联的中国企业

特朗普上周颁布一项新的行政命令，禁止美国企业投资31间被美国国防部认定与中国解放军有关联的企业。特朗普政府还打算针对中国在渔业的强迫劳动做法，推出反制行动。美国政府认为，中国在具有广大地缘政治重要性的渔业使用强迫劳工，不仅让外界担忧中国侵犯劳工人权，也让中国渔业公司可以比其他国家的同行，获得更多竞争优势。

一名资深官员还告诉Axios，特朗普在任内不断试图将更多「鹰派」的中国研究学者，安插至政府内部的高阶职位。美国国家情报总监拉特克里夫(John Ratcliffe)的资深顾问西姆斯(Clifee Sims)向Axios表示：「拉特克里夫会与其他国家安全部门合作，并继续扮演领导角色。他将带领美国从冷战与911恐攻事件後的反恐策略，转向至与中国对抗的大国竞赛。」

拜登团队并未针对Axios的采访邀约做出回应。

杨威廉/张慈 (Axios)

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