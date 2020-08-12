美媒：多名中共权贵子女在香港拥有巨额资产

(德国之声中文网) 《纽约时报》周四发布的一篇报导披露习近平丶栗战书与汪洋等三名中国高官的家人与亲戚，近年来在香港购买了总值超过5100万美元的豪宅，其中以栗战书的女儿栗潜心与其男伴所拥有的财产为最多。

《纽约时报》指出，根据香港商业登载资讯，中国国家主席习近平的姊姊齐桥桥便开始在香港购买房地产，而齐桥桥的女儿2009年以1930万美元买下在香港浅水湾的一栋别墅，她在香港另外还有5间公寓。此外，香港商业登载的资讯也显示，中国全国政协主席汪洋的女儿汪溪沙2010年也在香港买了一个价值200万美元的住宅。

栗潜心在港「财力基础深厚」

报导揭露，中国共产党第三号领导人物栗战书的长女栗潜心在香港的财产最多。她过去几年在香港建立了一种横跨金融菁英与中国政治世界的生活，而她的男伴丶新加坡商人蔡华波在香港也有深厚的财力基础。

《纽约时报》调查发现，栗潜心是中国建设银行子公司「建银国际」的董事长，她2013年透过在香港注册的公司「世喜控股公司」，以1500万美元买下一栋在赤柱滩海滨的4层楼别墅。她的男伴蔡华波则是31岁便在香港拥有一匹赛马，他曾在该匹马於2017年赢得一项赛事後，拿一瓶葡萄酒公开拍照。

蔡华波於2017年开始展开几项收购案，包含接手上市公司「太和控股」并任其董事长，利用该公司收购半岛酒店大量股份以及一栋摩天大楼的79层。当香港《壹周刊》2017年中揭露蔡华波收购太和控股後以及与栗战书可能存在的关系后，蔡华波在该年7月辞去董事长职务。不久後，栗战书於2017年10月成为中国共产党排名第3的常委，而蔡华波则是於2018年1月卖掉太和大部分股份。

不过直至目前为止，蔡华波与栗潜心仍是一家在香港注册公司Chua & Li Membership的共同持有人。《纽约时报》的报导指出，栗潜心与其他中国共产党高层的家人，跟香港社会以及香港的金融体系有着密不可分的关系，这些中共的权贵将自己的资金投入香港的房地产，藉此将「自己的命运与香港牢牢捆绑在一起」。

实际上，栗潜心的父亲栗战书是主导《港区国安法》快速通过的关键人物，《纽约时报》形容该法替中共压制异见提供了一个强大的新武器，并藉此保护中共领导人的亲属。香港中文大学中国研究所的兼职教授林和立对该报表示：「如果香港突然失去其金融地位，那些在香港做出巨额投资的中国高官家人就不能把钱放在这里了。」

彭定康：香港的成功源自於自由独立的体制

香港末代总督彭定康 (Chris Patten) 在8月12日於华府智库外交关系委员会 (Council on Foreign Relations）举办的一场研讨会上表示，香港之所以会成功，是建立於独立的立法机构丶法治丶自由市场和信息自由上，而中国却充斥着腐败的资本管制。他强调：「正是因为香港与中国不同，香港对中国与全球金融体系的关系非常重要。」

彭定康批评，香港政府近期对黎智英等人的抓捕是对香港言论自由与法治的压制，他认为中国试图将香港变成跟中国一样的警察国度。

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