美媒：塔利班支持特朗普连任

（德国之声中文网）CBS报道说，上周五，特朗普总统得到了来自塔利班“不同寻常”的支持。塔利班发言人穆贾希德（ Zabihullah Mujahid）在接受CBS电话采访时表示：“我们希望他能够赢得选举，并结束美国在阿富汗的军事存在。”

此外，塔利班还就特朗普总统感染新冠病毒表达了忧虑。另外一名塔利班高级官员对CBS新闻频道表示：“我们听说特朗普感染了新冠病毒后，对他的健康状况很担心。现在看起来，他的情况正在好转。”

特朗普竞选团队周六拒绝了来自塔利班的支持。特朗普竞选团队发言人穆尔陶夫（ Tim Murtaugh）周六对CBS表示：“塔利班应当清楚，特朗普总统会尽一切努力捍卫美国的利益。”

特朗普总统周三宣布，美国将在圣诞节前从阿富汗撤出全部军队。塔利班对这一声明表示欢迎，并在一天之后发出支持特朗普连任的表态。

特朗普此前曾多次表示将从阿富汗撤出美军。上周三，他发出推文称：“驻扎阿富汗的勇敢的美军男女士兵已经为数不多，我们应当让他们在圣诞节前回家。”塔利班对此表示欢迎。塔利班发言人表示：“这是贯彻塔利班同美国协定的一个积极步骤。”今年二月，特朗普政府同塔利班在多哈签署了一份历史性协议，双方就从阿富汗撤出驻扎已近20年的美国军队达成了共识。

目前，阿富汗政府代表正在同塔利班方面就签署和平协定在卡塔尔举行谈判。2001年“911”恐怖袭击发生后，美军对阿富汗发动军事进攻，并推翻了塔利班政权。