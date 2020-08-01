美媒："基地"组织二号人物在伊朗被秘密枪杀

（德国之声中文网）《纽约时报》周五（11月13日）援引情报官员信息报道，被美国指控策划了1998年美国驻坦桑尼亚和肯尼亚大使馆爆炸案的"基地"组织二号人物，8月在伊朗被秘密枪杀。

阿卜杜拉·艾哈迈德·阿卜杜拉（Abdullah Ahmed Abdullah）是美国联邦调查局十大通缉犯之一。报道称，应美国要求，两名以色列特工在德黑兰骑着摩托车将其枪杀。

这名 "基地 "组织二号人物又名阿布·穆罕默德·马斯里（Abu Muhammad al-Masri）。他的女儿、哈姆扎·本·拉登（奥萨马·本·拉登之子）的遗孀米里亚姆也和他一道被击毙。 该报道说，阿卜杜拉自2003年以来一直被伊朗 "羁押"，但是从2015年开始就自由地生活在德黑兰郊外的一个高档社区。

该报道还说，尽管伊朗和 "基地 "组织是长期敌人，但是美国反恐官员认为，德黑兰可能让他住在那里实施针对美国目标的行动。

伊朗的反驳

然而，伊朗官方周六对该报道作出回应，称其基于 "编造的信息"，并否认伊朗境内存在任何基地组织成员。

伊朗外交部发言人哈蒂布扎德（Saeed Khatibzadeh）发表声明说，美国和以色列 "企图推卸对基地组织和该地区其他恐怖组织犯罪行为的责任，并通过撒谎和向媒体泄露编造的信息将伊朗与这些组织联系起来。"

纽约时报的相关报道

当年的爆炸事件

1998年8月7日，美国驻坦桑尼亚和肯尼亚大使馆几乎同时发生爆炸事件。这两起卡车炸弹袭击导致200多人死亡。随后，联邦调查局将基地组织创始人本拉登列入十大通缉犯名单。

本拉登后来又策划了2001年9月11日对美国的袭击。2011年，美国在巴基斯坦发动的一次突袭中将其击毙。

张平/ 王凡(法新社、路透社)

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