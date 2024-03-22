美媒：向美企示好 习近平下周会见美国商界领袖

（德国之声中文网）中国发展高层论坛2024年年会将于3月24至25日召开。据中国媒体报道，国务院总理李强将出席并发表主旨演讲。

《华尔街日报》报道称，中国国家主席习近平下周三（3月27日）会见一批美国商界领袖，包括保险公司安达(Chubb)的首席执行官格林伯格(Evan Greenberg)、美中关系全国委员会(National Committee on U.S.-China Relations)会长欧伦斯(Stephen Orlins)和美中贸易全国委员会(U.S.-China Business Council)会长艾伦(Craig Allen)等。

报道称，与会人员名单尚未最后的敲定。同时知情人士透露，中国政府也有可能在最后一刻取消习近平的这次会见安排。

大约两周前，路透社引述三名消息人士透露，中国国务院总理李强将不会在中国发展高层论坛上主持与外国大企业负责人的座谈会。

自2000年以来，北京每年在钓鱼台国宾馆组织高级别的中国发展论坛。传统上，这是全球大企业负责人与中国政治决策者会面讨论外商投资的机会。经常出席的外企代表包括苹果总裁库克、桥水基金总裁达利欧（Ray Dalio）等。

论坛每年的一个核心环节是，中国总理与企业总裁出席座谈会，交流意见，提出问题。

消息人士表示，尽管李强仍计划出席今年的发展论坛，但不会主持与外国大企业负责人的座谈会。

今年的中国两会也取消了总理记者会环节。总理记者会原本是备受关注的经济和政策事件。一些观察人士认为，取消该环节显示中国正日益封闭内向和集权。

中国媒体报道称，截至目前，已有110多位外方正式代表确认参加即将召开的中国发展高层论坛，包括世界银行、国际货币基金组织、亚洲开发银行、亚洲基础设施投资银行的主要负责人，来自能源资源、装备制造、金融保险、高科技与半导体等行业的外资企业董事长和首席执行官以及包括诺贝尔奖和图灵奖获得者在内的国际知名学者。

《华尔街日报》获取到的一份代表名单草案显示，美国将成为最大的全球商业代表团，预计出席会议的逾85位高管中有34位将来自美国跨国公司。去年与会的来自美国公司的商界领袖只有23位。报道称，“在中美政治关系陷入数十年来最动荡局面的情况下，许多商界领袖选择避而远之”。

图说旧金山拜习会 抵达旧金山 11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。

图说旧金山拜习会 相隔一年之后的“拜习会” 当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。

图说旧金山拜习会 旧金山面貌一新 为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。

图说旧金山拜习会 拜习对“美中竞争”解释不同 拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”

图说旧金山拜习会 斐洛里庄园 美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。

图说旧金山拜习会 红旗和野兽 中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。

图说旧金山拜习会 拜登单独举行新闻发布会 会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。

图说旧金山拜习会 美国商界晚宴 习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”

图说旧金山拜习会 美国商界大巨头云集 据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 ​​《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”



商业咨询机构奥尔布赖特石桥集团(Albright Stonebridge Group)驻上海的高级顾问Ken Jarrett接受《华尔街日报》采访时说：“与会企业可能会向习近平强调中美紧张关系对商业的影响，并表示希望中美关系保持稳定”。他还表示，“高管们可能还会提到数据传输法规、剩余的市场准入壁垒、政府采购和补贴等问题”。

《华尔街日报》指出，今年的论坛举行之际，正值中国这一世界第二大经济体面临经济放缓、消费疲软和私营部门投资下降等不利因素。外国公司也希望看到中国政府能消除它们对监管不一致和经营风险上升的担忧。

一段时间以来，中国领导人的公开讲话欢迎外资，但对外商而言，中国推出更广泛的反间谍法、对咨询公司、尽职调查公司展开突击搜查、限制原材料出口则发出与之矛盾的信号。疫情后低于预期的经济复苏也压低了商业气氛。

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