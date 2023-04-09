 美媒：台湾难挡北京空中攻势 台回应：没有的事！ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.04.2023

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时政风云

美媒：台湾难挡北京空中攻势 台回应：没有的事！

《华盛顿邮报》援引泄露的机密文件怀疑台湾的空中作战能力，表示若是中国发动攻势，台湾将难以抵御来自对方的空中进攻。台湾国防部随后发出回应，斥责报道内容不实。

资料图片：自航母山东舰起飞的中国军机

资料图片：自航母山东舰起飞的中国军机

（德国之声中文网）美国《华盛顿邮报》本周六（4月15日）援引泄露的秘密文件指出，若是北京对台发动攻势，台湾将难以抵御来自对方的空中进攻。据称这些文件是一名美国国民警卫队员泄露的，文件怀疑台湾的空中防御能力，以及其“准确侦测导弹发射”的能力。并且称，台湾仅有超过一半的飞机具有 "完全的作战能力"。该媒体还表示，台湾担心可能需要多天的时间才能将飞机转移到隐蔽的位置，这将更容易让它们暴露目标，遭到中国导弹袭击。《华盛顿邮报》还报道说，中国将民用船只用于军事目的，阻碍了美国情报部门预测中国武统的可能性。

不过台湾国防部否认这些说法，表示报道内容不实。台湾中央社援引台湾国防部周日（4月16日）表示，有关报道内容不符合事实，国军针对各种犯台可能均纳演训想定，适切调修作战计划、积极战备整备，同时强化战备演训提升战力。该部门强调尊重外界对国防施政所提意见，但外媒引述不明文件，内容显非事实。国军建军备战均依敌情威胁、作战需求及联合战力规划慎密推动，并依“处处皆战场，时时做训练”原则，建构可恃战力，确保国家安全。

中国的军事演习

台湾总统蔡英文和美国众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）在美国举行会面后中国上周六宣布在台湾周边地区举行为期三天的大规模军事演习，包括模拟多次有针对性的打击和封锁台湾岛。 

蔡英文會晤麥卡錫 兩岸民眾怎麼看?

美联社报道，中国本周日早上发射了卫星，飞行轨道经过台湾北部外海上空，部分火箭残骸也坠落台湾北部外海警示区。尽管这次卫星发射没有明显的军事目的，不过继蔡英文过境美国以及之后的中国军演，紧张局势仍然存在，台湾国防部通报，台湾军方运用联合情监侦措施，均能掌握火箭发射状况，“部分火箭残骸坠落台湾北部外海警示区，对我国土安全未造成影响”。

 

(美联社，德新社，法新社等)

 

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