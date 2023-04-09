美媒：台湾难挡北京空中攻势 台回应：没有的事！

（德国之声中文网）美国《华盛顿邮报》本周六（4月15日）援引泄露的秘密文件指出，若是北京对台发动攻势，台湾将难以抵御来自对方的空中进攻。据称这些文件是一名美国国民警卫队员泄露的，文件怀疑台湾的空中防御能力，以及其“准确侦测导弹发射”的能力。并且称，台湾仅有超过一半的飞机具有 "完全的作战能力"。该媒体还表示，台湾担心可能需要多天的时间才能将飞机转移到隐蔽的位置，这将更容易让它们暴露目标，遭到中国导弹袭击。《华盛顿邮报》还报道说，中国将民用船只用于军事目的，阻碍了美国情报部门预测中国武统的可能性。

不过台湾国防部否认这些说法，表示报道内容不实。台湾中央社援引台湾国防部周日（4月16日）表示，有关报道内容不符合事实，国军针对各种犯台可能均纳演训想定，适切调修作战计划、积极战备整备，同时强化战备演训提升战力。该部门强调尊重外界对国防施政所提意见，但外媒引述不明文件，内容显非事实。国军建军备战均依敌情威胁、作战需求及联合战力规划慎密推动，并依“处处皆战场，时时做训练”原则，建构可恃战力，确保国家安全。

中国的军事演习

台湾总统蔡英文和美国众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）在美国举行会面后，中国上周六宣布在台湾周边地区举行为期三天的大规模军事演习，包括模拟多次有针对性的打击和封锁台湾岛。

蔡英文會晤麥卡錫 兩岸民眾怎麼看?

美联社报道，中国本周日早上发射了卫星，飞行轨道经过台湾北部外海上空，部分火箭残骸也坠落台湾北部外海警示区。尽管这次卫星发射没有明显的军事目的，不过继蔡英文过境美国以及之后的中国军演，紧张局势仍然存在，台湾国防部通报，台湾军方运用联合情监侦措施，均能掌握火箭发射状况，“部分火箭残骸坠落台湾北部外海警示区，对我国土安全未造成影响”。

(美联社，德新社，法新社等)

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