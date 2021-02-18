 美媒：台山核电厂法国合资伙伴曾致函美国求救 | 科技环境 | DW | 14.06.2021

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科技环境

美媒：台山核电厂法国合资伙伴曾致函美国求救

位于中国广东省的台山核电站是一家中法合资公司。美媒报导，法国合作伙伴法马通公司因台山“紧急的放射性威胁”，向美国求救，分享技术援助。

Chian Taishan Atomkraftwerk

还在建设当中的台山核电厂（2013）

DW.COM

本周三(5月19日)中俄领导人通过视频连线的方式参加两国核能合作项目——田湾核电站和徐大堡核电站的开工仪式。美联社分析认为，这一活动反映了两国关系不断靠拢，联手对抗共同的地缘政治对手美国。

为了在能源等关键领域摆脱对西方技术的依赖，中国大力投资核电产业。由中国独立研发的 “华龙一号”核反应堆日前首次并网成功。中核集团宣称，这一成功“标志着中国正式进入核电技术先进国家行列”。

核电能帮助我们实现气候目标吗？《世界核工业现状报告》的主编迈克尔·施耐德（Mycle Schneider）在接受德国之声采访时给出否定答案，并解释其中原因。

（德国之声中文网）据CNN报导，美国国家安全委员会上周召开多次会议就中国台山核电厂可能的核安全问题进行评估，虽然结果没有公布，但国安会、国务院以及能源部均表示，如果出现影响到中国民众的任何风险，美国将按照相关条约对外公布。

报导称，今年6月3日，台山核电站的法国合作伙伴法马通公司（Framatome）向美国能源部发去信函，正式申请一项技术豁免权，以便分享美国的技术援助，而目的是解决中国核电厂的问题。

批准这项豁免只有两个理由，其中之一是“紧急的放射性威胁”。CNN拿到的相关备忘录里正是使用了这样的词句。

这份备忘录由法国公司主管该项目的专家于6月8日发给美国能源部。文件显示出中国相关核电部门一直努力在不关闭核电厂的情况下，上调核泄漏的最高限度，而调后的核限度超过了法国的标准。

该文件写道，“这种情况对该厂和公众来说是一种紧急的放射性威胁，法马通公司紧急请求允许转让技术数据和提供必要的援助，以使该厂恢复到正常标准的运行范围。”

美国：尚未达到危机程度

据该报导，拜登政府上周已与法国政府和美国能源部的专家讨论了这个情况，同时也一直在与中国政府接触，得出的结论是，台山核电厂事宜尚未达到 “危机水平”。

上周五（6月11日），法马通发表声明承认该公司 “正在支持解决中国广东省台山核电站的性能问题。”不过，该声明也认为目前运行安全：“根据现有数据，该电厂在安全参数范围内运行。我们的团队正在与相关专家合作，以评估情况并提出解决任何潜在问题的方案。”该声明没有提到致函美国能源部求救事宜。

为澄清人们对核泄漏的疑虑，台山核电厂也在其网页上登出各类指标“均正常”的声明。

“台山核电站1号机组已进入第二个燃料循环,目前处于满功率运行状态。台山核电站2号机组已按计划完成大修,并于2021年6月10日并网成功。目前，连续监测环境数据显示，台山核电站及周边环境指标正常。”

台山核电项目是中法合资的大型核电站，其中中国广核集团占比70%，法国电力公司的股份为30%。后者旗下的法马通公司提供技术支援。

该核电厂于2009年12月宣布竣工，一号和二号机组分别在2018年和2019年开始商运。

也因为离香港以及澳门的距离只有130公里和67公里，台山核电厂的安全性一直备受关注。因技术故障以及安全问题，该该电厂曾数度推迟投产日期。

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