美媒：卫星图片显示中国军方飞艇项目

（德国之声中文网）美国有线电视新闻网CNN5月1日报道称，相关卫星图片是2022年11月拍摄的，也就是中国高空侦测气球在美国南卡罗莱纳海岸被击落前三个月。提供这些卫星图片的是美国BlackSky公司。

报道称，多名航空专家向CNN确认，图片显示的是一艘约为100英尺的飞艇停在一条近一公里长的跑道上，此外还有一个近900英尺长的飞艇机库。

报道引述俄克拉荷马航空研究所执行主任雅各布（Jamey Jacobs）说，这样一艘飞艇可以发挥“空中潜艇”的作用，并称该飞艇看上去拥有专用推进器和导航能力，可以在较长时间段在一个区域上空飘浮。

美国中央情报局、国家安全局以及中国国防部未回应CNN的询问。中国正在五一假期期间。

CNN还引述一位名为海耶斯（Eli Hayes）的研究者称，中国军方新近将一系列有关飞艇技术的专利移交给一个新成立的63660部队。

报道称，卫星图片中900英尺长的机库最初是在2013年建造。专家雅各布认为，该机库应该是为更大型的浮空器建造。他认为，图片中100英尺左右的飞艇可能是用于测试目的或“子任务”。

研究者海耶斯说，如果未来看到真正大型的飞艇从机库中出现，那将显示，中国的飞艇项目正得到大力推动。

今年1月，中国高空气球事件曾引发美中紧张关系加剧。

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