 美媒：华盛顿拟制裁部分中国银行作为最后手段 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.04.2024

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政治

美媒：华盛顿拟制裁部分中国银行作为最后手段

美国国务卿布林肯即将访华之际，媒体引述知情人士称，华盛顿正在拟定对部分中国银行制裁的草案，以期对北京施压，停止为俄罗斯军工产业提供支持。美国政府认为，中国的出口使得俄罗斯在西方制裁之下仍能重振国防工业。

Belgien | Antony Blinken, Außenminister der USA

美国国务卿布林肯将于4月24-26日访华

（德国之声中文网）《华尔街日报》4月23日引述知情人士称，美国正在拟定制裁草案，威胁切断部分中国银行与全球金融体系的连接，以此在国务卿布林肯访华期间向北京施压，以期阻止北京为俄罗斯军工生产提供支持。

近日据美国政府官员称，2023年俄罗斯微电子产品约九成来自中国，俄罗斯将其用于制造导弹、坦克和飞机。2023年第四季度，俄罗斯价值约9亿美元的机械工具进口中近七成来自中国。

美国近来提高声调呼吁中国停止支持俄罗斯军工产业。华盛顿认为，这让莫斯科得以加强武器生产，用于对乌克兰的战争。

美国国务卿布林肯上周五表示："我们看到中国提供的机械工具、半导体以及其它两用物资帮助俄罗斯重建其国防工业基础，制裁和出口管制过去曾使其受到严重破坏。"

他说："如今，如果中国一方面声称要与欧洲和其他国家保持良好关系，那么，就不能另一方面为冷战后欧洲安全受到的最大威胁火上浇油。"

USA Symbolbild US Dollar Inflation

专家称，中俄找到绕过美国施压的方法；中国不知名的地方银行替代大银行进行中俄业务

最后手段

《华尔街日报》报道称，美国官员希望布林肯此次访华之行中，对中国部分银行切断与美元联系的威胁能够促使北京改弦更张。银行是对俄出口的关键中间环节，处理支付程序，以及为客户公司提供外贸交易贷款。

美国财长耶伦本月早些时候访华时也曾表示："任何协助向俄罗斯军工领域输送军用或两用物资的显著交易的银行，都面临受到美国制裁的风险。"

《华尔街日报》报道指，对银行进行制裁仅仅是最后手段，因这比普通针对个人或企业的制裁有更广泛的影响。这样的制裁时常迫使银行陷入绝境，其整个客户群都受到影响。美国官员希望西方共同外交施压能够避免采取这一行动，也让中美之间脆弱的关系缓和不被打破。

中俄绕过施压

不过，该报道同时引述专家称，中俄仍旧找到绕过美国施压的方法。一些中国主要银行逐渐被不知名的地方银行所替代，后者与美元业务无甚关联，也就不怎么畏惧美国的制裁。

中国外交部发言人4月23日则重申，中国一向依法依规对军民两用物项出口进行管制。外交部发言人汪文斌表示，中国同包括俄罗斯在内的各国开展正常经贸往来的权利不容侵犯，将坚定捍卫自身的合法权益。

（综合报道）

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