 美媒：华盛顿对中印边境动向感担忧 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.12.2021

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时政风云

美媒：华盛顿对中印边境动向感担忧

中印军队一年半前在边界发生流血冲突后，双方虽然通过谈判“脱离接触”，但对峙局面仍未结束。而中国在边境地区继续修建机场和公路等军事设施，让美国国防官员们感到不安。

Indien Tawang | Indische Militärfahrzeuge

（德国之声中文网）美国《外交政策》杂志援引国防部资深官员报道称，中国继续在中印边境实控线附近修建军事设施，让五角大楼感到担忧。尤其是在上个月中国在该地区部署了远程战略轰炸机的背景下。

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中国和印度政府多个部门代表本周四（11月18日）举行了边境事务磋商视频工作会议。双方同意将筹备新一轮军事指挥官会谈，继续推进西部争议边界争端的解决。

印度媒体报道称，上周中印军队曾在阿鲁纳恰尔邦实际控制线发生对峙，约200名中国士兵试图“越境”破坏印度的防卫工事，部分中方士兵曾被短暂扣押。

中国近日在海拔4000多米的雪域高原开展“雪域使命-2021”演习。据中国媒体报道，西藏军区组织所属的10多个旅团、近万名士兵参加了演习，显示了解放军“维护中国边境和西藏稳定的决心“。

中国官媒央视11月11日为了纪念解放军空军建军72周年播出的一段影片中，出现了H-6K轰炸机飞越积雪高原上空的画面，显示它已被派赴喜马拉雅山区。《南华早报》援引北京军方消息人士说，该轰炸机隶属负责中印边界安全的西部战区。有专家分析，片中战机并未携带远程导弹，显示解放军在对印度发出“审慎的警告”，北京希望边境冲突不要进一步升高。

华盛顿遗产基金会（Heritage Foundation）亚洲研究中心的研究员杰夫·史密斯（Jeff Smith）对《外交政策》杂志表示，自从2017年印度武装军队用推土机成功地迫使位于多克拉姆（Doklam）中、印、不丹边境附近的一条公路停止施工以来，中国在边境地区的行动变得更具攻击性。

去年6月中旬，中印军人在加勒万谷爆发近距离冲突，印方有20名士兵丧生，中方一直没有正式公布死亡人数，但官方确认有4名士兵丧生。自那时以来，印度与中国之间就解决边界争端举行了13轮军事指挥官层面的谈判。最近一次是在10月10日，会谈显然已陷入僵局。

Indien Kaschmir Soldaten an der Grenze zu China

印度一侧的拉达克地区

中国官媒当时引述解放军西部战区新闻发言人龙绍华指出，"印方仍坚持不合理也不切实际的要求，为谈判增加了困难"。据印度媒体报导，印方希望双方部队各自退回去年6月冲突前的驻扎地点，但遭中方拒绝。

最近数月，印度方面称，中国在实控线一侧集结了大量军队，并进行了多次演习。印度官员和专家还表示，中国在边境基础设施建设方面目前占有优势，已建起小型机场、起落跑道以及有取暖设备的住房。

在实控线的另一侧，印度也曾集结部队。在通往边境的偏远地区修建道路、桥梁、电信网络等基础设施。

分析认为，中国在中印边境扩建设施对于拜登政府来说是一个两难问题。尽管人们希望通过外交手段解决争端，但国会中一些人士将有关发展视为美国同印度加深联系的有一个机会。消息人士对《外交政策》表示，华盛顿与新德里保持在“所有层面”的接触。一位不愿具名的印度官员也透露，美国在与印度分享有关中国动向的详细情报方面，已经变得更加积极。

尽管外交对话陷入僵局，但中印双方也不愿让之前取得的成果化为乌有。印度前国家安全顾问迈农（Shivshankar Menon）本月早些时候在《外交政策》撰文指出，“清楚的是，北京的决定必须是出于政治和战略最高层面的考虑，而不是出于一时的战术策略”，他写道：“这使争端更难解决。中国从前把边界争议描述为一种历史产物，为给予、索取和谈判留下空间。与此相对，主权则是神圣、不可侵犯的。”

（外交政策，南华早报）

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