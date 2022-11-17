美媒：华府私下劝说基辅释放和谈信号

（德国之声中文网）拜登政府曾私下鼓励乌克兰领导人向俄罗斯释放对谈判持公开态度的信号，并希望基辅放弃"只要普京不下台就不会和谈"的公开立场。这是《华盛顿邮报》周六援引不愿透露姓名的知情者报道的新闻。

据报道，知情者说，美国官员此举不在推动乌克兰重返谈判桌，而是试图确保其它国家继续支持乌克兰，因为这些国家面对国内民众反对持久战争的压力。

报道称，媒体的讨论反映拜登政府在乌克兰问题上的复杂态度，一方面，美国政府在公开场合信誓旦旦表达对基辅的支持，"只要有需要"，就会继续提供军火援助，但另一方面，白宫希望找到解决历时8个月的战争冲突的钥匙。俄罗斯侵乌战争已为世界经济带来巨大损失，也引发人们对爆发核武大战的恐惧。不过，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）周五在基辅访问期间表示，华盛顿对乌克兰的支持在中期选举之后仍然"坚定与毫不动摇"。

华邮报道提到，美国官员同意乌克兰方面有关普京目前没有谈判诚意的评估，不过同时也指出，泽连斯基总统禁止谈判的做法在欧洲、非洲以及拉美其它国家引发忧虑，以上地区对战争带来的食品及燃料紧缺体会最深。华邮援引未具名官员的话写道，"乌克兰问题上出现的倦怠效应令多个伙伴国家头痛。"

德国最近公开的一份权威性调查显示，民间认为柏林政府应该加大促成停战的外交和谈。德广联今年11月初委托进行的"德国趋势"（DeutschlandTrends）对1307人进行了随机调查，结果55%的受访人认为应该加大旨在结束战争的外交努力，比今年6月增加了14个百分点；只有4%的人说目前的外交努力已经走得太远，比6月时下降了4个百分点；31%的人认为目前的外交力度刚好合适，比6月时下降12个百分点。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 死伤严重 联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 流离失所 自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 高额武器援助 自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 乌克兰的损失 根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 俄罗斯的损失 这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 资源短缺 入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 经济前景不明朗 国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。



缺钱又缺地：德国难民安置面临难题

（综合报道）

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