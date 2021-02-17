美媒：匈牙利设上海复旦分校引国安疑虑

(德国之声中文网) 美联社报导，匈牙利与总部设在上海的复旦大学上个月27日签署了一项战略协议，决定在2024年前在布达佩斯开设一个校区。这将是该校唯一的境外校区，也是27国欧盟中的第一个中国大学的海外校园。

匈牙利官员坚持认为，名列世界前100名的复旦大学将帮助提高匈牙利的高等教育标准，为6000名匈牙利丶中国和其他国家的学生提供课程，并将中国的投资和研究引入该国。

但批评者说，这项大规模投资给匈牙利纳税人带来了不适当的财政负担，并显示出匈牙利总理奥尔班与莫斯科和北京等专制政权的关系在不断升温。

多瑙河上计划建造复旦校园的地点早些时候被选为「学生城」的所在地，将为8000名匈牙利学生提供住宿丶娱乐和体育设施。

匈牙利调查新闻中心Direkt36在4月获得的政府文件显示，这个占地64英亩（近26公顷）的校园的税前建设成本估计为18亿美元，比匈牙利2019年用于整个高等教育系统的费用还要高。

布达佩斯市长卡拉松尼（Gergely Karacsony）反对这项计划，并在接受美联社访问时表示：「他们想引进一所大学，而该大学的确是一所国际级的大学，但其章程要求这间学校代表中国共产党的世界观。我们在这项投资中看到了非常严重的国家安全风险。」

国家计划从中央预算中为该项目提供约20%的资金，其余部分则通过一家中国银行提供的15亿美元贷款。根据这些文件，施工将主要使用中国的材料和劳动力。

卡拉松尼补充道：「中国人在做一切事情，而我们只做一件事：付钱。如果匈牙利的纳税人支付一切费用，世界上任何一所着名大学都会在这里开设校园。」

国安疑虑

总部位於布达佩斯的智库「政治资本」的主任克雷科 (Peter Kreko) 认为，复旦大学的发展是中国通过教育项目和投资扩大软实力和影响力的其中一项努力。他赞同布达佩斯市长的担忧，也就是该项目可能为中国的间谍活动打开大门。

克雷科告诉美联社：「在过去的几年里，因为匈牙利情报部门缺乏击退外国恶势力的意愿，匈牙利已经成为俄罗斯和中国间谍的一个间谍中心。」

该项目所在的区长Krisztina Baranyi说，首都及其学生的利益正被复旦的项目所取代。她说，她将在当地发起公投，以阻止该建设项目。她说：「他们不能在没有对话的情况下，把我们纳入任何事情中。我认为公投是表明我们不同意这种做法的唯一途径。」

美国驻布达佩斯大使馆则表示，其对中国大学来到匈牙利设立校区表达关切，称「北京过往有利用学术机构推进恶性影响议程和扼杀知识自由的记录」。匈牙利政府的发言人和负责该项目的委员都没有对美联社的采访需求做出回应。

相关单位的疑虑其来有自。2019年，在中国教育部修改大学章程，删除「学术独立和思想自由」的提法后，复旦大学上海校区爆发了罕见的学生抗议活动。该章程规定，学校「坚持中国共产党的领导（并）全面执行党的教育政策」。在最近访问北京清华大学时，中国国家主席习近平也说，该国的大学应该培养「忠于社会主义事业」和中国共产党的新一代人才。

匈牙利「向东方开放」

最近匈牙利更改大学管理的相关制度，此举也让外界认为，奥尔班试图扩大他对该国教育和文化机构的控制。2018年，匈牙利最重要的学术机构中欧大学，在该国通过被广泛认为是针对该大学的高等教育法修正案后，被迫离开了该国。

在这所私立大学被迫「流放」后，布达佩斯市长卡拉松尼说：「现在他们又引进了一所代表中国共产党意识形态的大学，让匈牙利的纳税人损失了数十亿。」

匈牙利政府经常与欧盟发生争执，它奉行一种被称为「向东方开放」的经济战略，倾向于加强与中国丶俄罗斯丶土耳其和中亚其他国家的外交合作和贸易。卡拉松尼说，这些政策使匈牙利「成为欧盟中东方大国的一种先进堡垒」。卡拉松尼说，这些政策使匈牙利「成为欧盟中东方大国的一种先进堡垒」。

去年，匈牙利同意从中国进出口银行贷款20亿美元，在布达佩斯和塞尔维亚首都贝尔格莱德之间修建一条铁路线，这是中国全球一带一路基础建设计画的一部分。匈牙利也是中国电信公司华为在中国境外最大的供应中心所在地，也是欧盟唯一批准中国新冠疫苗的国家。

匈牙利总理奥尔班批评曾西方国家发动「自由帝国主义」，并运用匈牙利的右翼民粹主义与坚决反对移民来拥护他所谓的「非自由民主」的概念。

(美联社等)

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