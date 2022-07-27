 美媒傳佩洛西29日出訪亞洲 台灣行程仍未定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.07.2022

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时政风云

美媒傳佩洛西29日出訪亞洲 台灣行程仍未定

美國媒體披露，美國眾議院議長佩洛西29日起將率團訪問亞洲，仍不確定是否停留台灣。佩洛西是否無視中方威脅訪問台灣，成為各界關切焦點。

USA | Nancy Pelosi | Sprecherin Repräsentantenhaus

根據美媒報導，消息人士指出美國眾議院議長佩洛西29日將率團訪問亞洲。

DW.COM

美中兩國元首28日進行超過2個小時的通話，雙方聚焦台灣議題，各自闡述了北京與華府的立場。此外，美國官員表示雙方也指示團隊研究兩人面對面會晤的可能性。專家指出，為防止中美因台灣議題發生衝突，雙方領導人溝通至關重要。

美國防長週三表示，他已與美國眾議院議長佩洛西談過可能出訪台灣的行程，並提供安全評估。與此同時，至少兩名美國眾議員證實受邀與佩洛西一同訪台，但拒絕透露確切日期。

《金融时报》报道，中国对美国国会众议院议长佩洛西的访台计划提出严厉警告，暗示可能会采取军事行动。周一中国外交部表示”我们正严阵以待“。

拜登不认为佩洛西访台是个好主意，但佩洛西的计划得到国会超党派支持。在民主党中期选举可能失败的当下，表达强硬是获得民意的好机会。

（德國之聲中文網）美國全國廣播公司（NBC）週五（7月29日）援引消息人士說法指出，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）將於29日率團訪問亞洲，預定造訪日本、韓國、馬來西亞及新加坡，但目前還不清楚此行是否會停留台灣。

NBC報導稱，一名查看過出訪行程的消息人士說，佩洛西將陸續拜訪日本、韓國、馬來西亞及新加坡，至於外界最關注的台灣行則列為「暫定」（tentative）。

佩洛西在美國總統繼承順位排名第2，一傳出將訪問台灣後，立即引起中國高度不滿，揚言將強硬回應。截至目前，佩洛西辦公室都以安全慣例為由，遲遲未公布出訪行程，美國行政部門也尚未證實。

拜登政府在公開場合都避談佩洛西訪台計劃，不過，美國軍方向媒體稱已開始籌備加強安全部署，如果訪台計劃成行，將能確保佩洛西團隊座機的安全。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）週三（7月27日）表示，他已與佩洛西談過，並向她提供了安全評估。奧斯汀說：「我已親自與議長談過。我與她進行了常規的交談，並向她提供了我對安全局勢的評估。」

同日，美國共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）接受NBC訪問時表示，佩洛西已邀請一小群議員與她一同出訪台灣，其中包括眾議院外交事務委員會的最高階民主黨與共和黨議員。

麥考爾說他和身為美國眾議院外交事務委員會主席的紐約州眾議員米克斯（Gregory Meeks）都被佩洛西邀請參訪台灣，不過他說自己因個人義務與該次出訪相衝突，所以婉拒邀請。

中國外交部發言人週一（7月25日）曾表示，中國已就佩洛西可能訪問台灣向美國官員發出嚴厲警告。中國國防部發言人譚克非週二（7月26日）也重申，若佩洛西訪台，「中國軍隊絕不會坐視不管」。

Bildkombo Biden Xi Jinping

美國總統拜登與中國國家主席習近平。

專家：應暫緩出訪

華府智庫德國馬歇爾基金會亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）向台灣中央社表示，就她了解，佩洛西決心要去台灣，過去一週的情勢升高她不去的代價。

葛來儀與美國企業研究所資深研究員庫珀（Zack Cooper）聯合投書《紐約時報》，寫道，美國對台立場變化使得中國擔心必須得採取措施，「才能讓紅線具可信度」。即便中國領導人希望避免與美國開戰，但仍願意冒著讓局勢升溫的風險，做出一些行動，例如挑戰佩洛西的座機或派軍機飛越台灣。

文章提到，就華盛頓的立場來看，在台灣議題上，美方許多專家認為與北京的危機是不可避免，因此美國更不應該退縮，加上中方一貫以咄咄逼人的宣傳威懾美國挺台，美國內部已形成不予理會北京警告的看法。

葛來儀與庫珀建議，佩洛西應推遲訪台計畫，讓拜登政府有時間傳達明確且一致的對台政策，「這不僅要讓中國理解美方立場，也是為了讓美國人民清楚地瞭解美國的立場」。

其次，政府領導人應努力在政策上建立跨黨派共識，並且強調美國的首要目標是阻止中國對台灣使用武力並維護台海和平。

最後，兩人認為美國應向台灣保證會堅持和平解決兩岸分歧。美國可加快交付受延宕的武器、批准更多軍售以強化台灣自衛能力。華盛頓應同時向北京傳達美國堅持其「一個中國」政策，不支持台灣獨立。

（綜合報導）

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