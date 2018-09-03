 美媒﹕俄罗斯是神秘声波袭击头号疑犯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.09.2018

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时政风云

美媒﹕俄罗斯是神秘声波袭击头号疑犯

神秘声波袭击事件是何方所为一直扑朔迷离，现在调查可能有眉目。美媒引述消息人士称，俄罗斯是最大嫌疑犯。

Bildergalerie Oktoberrevolution Denkmäler Krim (Reuters/P. Rebrov)

(德国之声中文网) 美国驻古巴和中国大使馆人员早前接连受不明声波攻击，美国联邦调查局(FBI)、中央情报局(CIA)等多个部门联手调查，最新消息指主谋者很可能是俄罗斯。週二 (9/11)，美个全国广播公司 (NBC) 引述三位匿名美国官员以及两位知悉调查的人士，报导有关消息。但是报导指，美方仍然未有足够证据公开指控俄方。

美国联邦调查局对报导不予置评。美国国务院发言人诺尔特 (Heather Nauert) 回复传媒查询时表示﹕「我们仍未判定是何人或何物引致该袭击。」

美国驻古巴使馆的「神秘声波攻击」自2016年起出现，至今已经影响26名美方人员。受害人说当时听到高频率声波，随后感到噁心、剧烈头痛、疲劳、头晕、睡眠困难和听觉受损等等，部分人更严重到要返国接受治疗。华府指这些徵状都与轻微脑部创伤吻合。

China US Konsulat in Guangzhou (picture-alliance/AP Photo/K. Chan)

图为美国驻中国广州大使馆，今年5月发生另一宗怀疑神秘声波袭击事件。

电磁武器疑为「凶器」

美个全国广播公司引述调查指，相信有政府工作人员使用複杂的电磁武器，配合其他科技技术施行攻击。报导引述特朗普政府成员指，美国军方正尝试对涉事的武器进行「逆向工程」(reverse-engineer) 分析，包括在动物身上进行多种测试，希望解开谜团。

部分测试在新墨西哥州空军基地进行，该处拥有包含微波武器在内的高能量电磁武器。本月初，《纽约时报》报导负责为受袭古巴使馆职员检查的医疗人员相信，他们是受到微波武器攻击。

古巴一直否认对事件知情或参与其中，当局亦正在调查事件起因。

USA Botschaft Kuba in Washington (picture-alliance/AP Photo/A. Harnik)

神秘声波事件令美国与古巴关係转冷。图为古巴驻华盛顿大使馆。

特朗普政府在去年9月召回逾半古巴使馆人员，并驱逐15名古巴驻华府外交官，令在奥巴马任内才解冻美古关係再度转差。

到今年5月，美国驻中国广州总领事馆又有职员表示听到怪声音而不适。美国国务院指，两宗个案共30多名受害人情况非常相似，并于6月撤走部分驻华外交人员。

李芊/夏立民 (路透社等)

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