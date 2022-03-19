 美媒：俄乌谈判中有代表疑似中毒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.03.2022

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新闻广角

美媒：俄乌谈判中有代表疑似中毒

一项新闻调查披露，俄乌双方三月初的一次谈判后，有几位谈判代表出现了疑似中毒的症状，其中也包括俄罗斯亿万富翁罗曼·阿布拉莫维奇。

Roman Abramowitsch | russischer Oligarch

俄罗斯亿万富翁罗曼·阿布拉莫维奇

（德国之声中文网）三月28日的《华尔街日报》报道称，俄罗斯和乌克兰双方于3月3日举行会谈后，至少两名乌克兰谈判小组成员和俄罗斯富豪阿布拉莫维奇(Roman Abramovich)曾出现过中毒症状。


新闻调查组织Bellingcat证实了上述报道，据称中毒症状包括皮肤和眼睛刺痛，不过，这些症状似乎都在一天之内消退，也没有人因此存在过生命危险。

 

疑似化武中毒

Bellingcat发布的推文称，中毒事件发生乌克兰境内的一次会谈后，乌克兰谈判代表在当晚返回基辅后首次感受到了包括 "眼睛和皮肤发炎，眼睛刺痛"等症状。

 

谈判人员随即联系了Bellingcat，后者为他们联系了一位化学武器专家进行检查。这个新闻调查小组写道："专家们得出结论，这些症状极有可能是以一种不明化学武器进行的国际投毒事件所引发的后果。"不过专家们也表示，毒药剂量很小，并不足以威胁生命，很可能只是为了起到恐吓效果。

 

富豪居中调停

克里姆林宫证实，阿布拉莫维奇参与了早期谈判，但后来的几轮谈判已经由俄罗斯谈判人员接手。

作为切尔西足球俱乐部的老板，阿布拉莫维奇一直在莫斯科和利沃夫之间穿梭调解。乌克兰总统泽连斯基曾表示，这位寡头想 "做点什么"，"以某种方式提供帮助"，以达到缓和局势的目的。长期以来，阿布拉莫维奇还与俄罗斯总统弗拉基米尔-普京有着密切联系。

在俄罗斯入侵乌克兰之后，阿布拉莫维奇也成为被制裁对象。他曾表示，他将出售切尔西。

目前虽然还不清楚谁是这次疑似投毒事件的幕后主使，但投毒向来是打压克里姆林宫反对者的惯用手段。

俄罗斯反对派人物纳瓦尔尼（ Alexei Navalny）一次搭乘国内航班时就曾被人施以苏联时期研发的神经毒剂"诺瓦乔克"，不得不前往德国柏林接受治疗。

 

乌克兰总统顾问：不要轻信揣测和阴谋论

有关疑似投毒事件的报道发表后，乌克兰谈判代表及总统顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）对虚假信息发出警告。乌克兰当地媒体援引波多利亚克的话报道称："各种各样的揣测和阴谋论现在正大行其道。"

乌克兰谈判代表团成员、疑似中毒事件的受害者之一乌穆罗夫（Rustem Umerov）周一早上也发推报平安："这是我对各类'八卦新闻'的回应。请不要相信任何未经核实的信息。我们当前也在经历一场信息战。"

 

（路透社，法新社，德新社）

 

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