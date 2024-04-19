美媒：以色列发起空袭 伊朗称击落无人机

（德国之声中文网）据美国媒体报道，当地时间周五（4月19日）凌晨，以色列对伊朗进行了导弹攻击。《纽约时报》称，目标之一是伊斯法罕附近的一处空军基地。

CNN援引美国官员报道称，打击目标不是核设施。伊斯法罕（Isfahan）是伊朗第三大城市和工业重镇，拥有一个空军基地以及与该国核计划相关的设施。国际原子能机构第一时间表示，伊朗境内的核设施未遭到破坏。

伊朗半官方的法斯通讯社也报道伊斯法罕一座机场附近发生爆炸，并称伊朗在多个省份启动了防空系统。

伊朗网络空间局局长达利安（Hossein Dalirian）在网上发帖称，美国媒体关于以色列袭击伊朗的报道是夸大其词，几架小型无人机 "已被伊朗防空部队成功击落"，据他所知，伊朗 "暂时没有遭到导弹袭击"。

伊朗媒体称，在伊斯法罕以北数百公里的泰不利斯（Täbris）地区，也有几架无人机被击落。《纽约时报》称，这些无人机可能是从伊朗境内升空的。

德黑兰街头展示伊朗导弹的海报

以色列和美国方面均尚未对攻击行动予以官方证实。伊朗政府则否认了有关该国安全委员会召开紧急会议的报道。

伊朗航空受限

上周日（4月14日）伊朗向以色列发动直接攻击，发射了数百枚导弹和无人机后，以色列宣布将采取报复行动 。今年4月初，伊朗驻叙利亚首都大马士革的大使馆遭到袭击，造成伊朗方面多人死亡，包括伊斯兰革命卫队的两名高级将领。伊朗指控以色列要为袭击负责。

美国驻以色列大使馆周五发布安全警报，限制雇员及其家属在特拉维夫大区、耶路撒冷和贝尔谢巴（Beer Sheva）以外的地区旅行，并提醒在以色列的美国公民 "保持谨慎，提高个人安全意识"。

澳大利亚已通知其公民 "在安全的情况下 "离开以色列及巴勒斯坦地区。澳外交部的一份旅行建议提醒："军事袭击可能导致空域关闭、航班取消和改道以及其他旅行中断"。

据伊朗迈赫尔通讯社（Mehr）报道，飞往德黑兰、伊斯法罕和西拉斯以及该国西部、西北部和西南部机场的航班已被中断，多个城市的机场关闭。

以牙还牙？以色列可能对伊朗做出的三种响应

（综合报道）

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