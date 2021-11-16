美媒：人质外交？遭中国禁出境的美公民突返国

（德国之声中文网）美联社报道，在美国总统拜登和中国国家主席习近平举行虚拟会议的4天前，一名遭中国禁止出境已长达4年的美国公民丹尼尔・徐（Daniel Hsu），突然收到通知说他可以回家了。而他只有不到48小时的时间可以准备。

「这一切都非常的匆忙，」丹尼尔・徐在西雅图的家中向美联社表示。

日前，在拜习会登场之际，中美两国都试图要缓和他们之间的紧张关係，而丹尼尔・徐在不知情的状况下，成了其中一枚谈判筹码，遭中国禁止出境，最终他得以返回美国，而另外7名在美国遭定罪的中国公民，则可以被送回中国。

丹尼尔・徐向美联社表示，他实际上是被中国当局扣为人质，用以试图说服他的父亲为20多年前涉嫌贪汙约63,000美元的行为返国，接受法律制裁。丹尼尔・徐的父亲称自己是无辜的，是政治仇杀的目标。

中国法律赋予当局足够大的权力来阻止中国公民和外国公民离开中国。美国、加拿大、澳大利亚和英国皆已发布公告，警告他们的公民有可能会被中国政府任意禁止离境。

「人质外交」成隐忧

丹尼尔・徐并非第一个涉及中美两国的人质外交案例。今年9月，当加拿大释放遭美国以诈欺罪名要求引渡审判的中国科技巨头华为的高管孟晚舟的数个小时后，中国政府也释放了两名遭指控危害国家安全而被拘留在中国的加拿大人。

中国外交部淡化了释放加拿大人与孟晚舟案件的关联。在那之后隔一天，一对与丹尼尔・徐一样多年来被禁止离开中国的美国兄妹，也获准飞回美国。

外界担忧，在有了上述经验后，中国可能会有恃无恐地进一步透过扣押像丹尼尔・徐这样的人作为人质，来向各国进行交易。

国际非营利组织人权观察的中国主任理查森（Sophie Richardson）向美联社说：「对北京来说，没有任何威慑力能阻止他们再次这样做。」

不过，一位了解华府与北京会谈情况的美国官员告诉美联社，丹尼尔・徐的释放并非外界认为的一场「囚犯交换」，而是美国让北京持续履行其国际义务所做的努力下得到的结果。这位官员未被授权公开发表评论，因此在匿名的情况下发言。

漫长的回家路

丹尼尔・徐在11月11日礼拜四的下午接到了美国驻北京大使馆的电话。人在上海的他被指示要赶到广州，于当週週日清晨在那裡坐上包机回家。

丹尼尔・徐向美联社表示，收到通知后，他去见了他103岁的祖母。当他告诉她自己要离开时，祖母哭了。丹尼尔・徐说：「我看得出来，她在想是否还能再见到我。」

由于担心祖母的健康，丹尼尔・徐从未告诉她他的出境禁令。他也从未告诉她，他曾在安徽合肥被单独监禁了6个月，处于持续监视之下，牢房内灯光从未熄灭。

此前，他同样没有犯任何罪的妻子也被阻止离开中国，一直到去年的时候，他妻子突然被获准返国了，原因为何他们至今仍旧不清楚。但在他妻子得以返国前有长达3年的时间，他们十几岁的女儿独自留在西雅图，宛如成了孤儿。

11月14日星期日，丹尼尔・徐走向一台停在停机坪上的湾流5号飞机。他先是看到有7个人下了飞机，尽管他当时不知道这些人是谁。

丹尼尔・徐说，只有一个人戴着手铐。那是前中国银行高管许国俊。中国政府称许国俊的返国是中国全球反腐败斗争的重大成就。据美国国土安全部称，拉斯维加斯的一间联邦法院曾判定这位前中国银行经理犯有共谋结伙犯罪、共谋洗钱等罪，他在美国监狱中度过了近13年。

其馀6人包括了张玉婧和卢静，她们都试图在2019年进入美国前总统川普的私人庄园；王宇浩 (音译) 和张杰伦 (音译)，则因拍摄美国佛罗里达州的国防设施而分别被判处10个月和12个月的刑期；最后两名被遣返的中国公民孙勇 (音译) 和唐俊良 (音译)，则曾因金融犯罪遭判刑。

丹尼尔・徐在他们之后走上飞机。他向美联社表示：「那真的是一种解脱。坐在椅子上时，我还深吸了一口气。」

美联社报道，当他终于降落西雅图时，总统人质事务特使办公室的一名代表正在等待他。他的妻子茱蒂・陈也在那里。两人紧紧相拥，他的妻子说：「欢迎回家」。

（美联社）

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