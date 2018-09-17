美媒：亚马逊调查收贿泄密员工

(德国之声中文网) 根据《华尔街日报》週日(9/16)报导，亚马逊正在调查是否有员工向第三方公司，特别是中国公司，出售机密的客户数据。

报导指出，这个电子商务巨头的员工将内部数据和其他机密讯息透过中间人出售给在网站上销售商品的商家。不过内容并没有提到详细数据。

在亚马逊公司的网站上，客户可以购买该公司直接销售的产品，以及许多其他商家的商品。但出售客户资料违反亚马逊的政策。

亚马逊目前没有立即回应。报导中说，客户的假评论也是内部调查的关注点之一。根据《华尔街日报》，亚马逊几个月来一直在研究相关的事证。

亚马逊中国员工可能涉案

《华尔街日报》称，贩卖客户资料的行为在中国最盛。报导中提到，深圳亚马逊员工与中介机构合作，提供内部销售指标和评论者的电子邮件地址，并可以删除负面评论和恢復被禁的帐号。相关服务收取80至2000多美元不等的报酬。

报导中引述一位中国亚马逊卖家的话，他说网站上的竞争激烈，只能用非法策略获得优势。它说：「如果我不做坏事，我会死的。」

为了寻求优于竞争对手的新方式，有卖家透过中介机构取得亚马逊员工的网站访问权限。一位替第三方卖家与亚马逊员工进行非法交易的人士表示，中国的一些中级亚马逊员工有权删除负面评论，并可以取得已购买特定商品和做出评论的用户他们的电子邮件信箱。有些卖家会去联繫写过负面评论的客户，试图说服他们或是透过提供免费或折扣产品调整或删除这些评论。这些都是被亚马逊禁止的。

据知情人士透露，经纪商还提供自营销售资讯，例如客户通常用于搜索亚马逊网站上的商品关键字、销售量以及其他有关买家习惯的统计数据。卖家可以透过运用这些资讯提高搜索结果排名的方式，或是製作产品描述和广告。亚马逊本身并没有透露此类详细的销售资讯。

中介公司透过微信搜索亚马逊员工并发送消息，询问他们是否愿意提供这些服务以换取现金。知情人士表示，中国卖家数量激增和中国亚马逊相对的低薪是当地员工愿意铤而走险的原因。

夏立民/罗法 (法新社、华尔街日报)