 美媒：习近平计划9月出访中亚 或见普京 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.08.2022

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美媒：习近平计划9月出访中亚 或见普京

《华尔街日报》援引知情人士表示，习近平计划9月中旬前往中亚出席上合组织峰会。峰会期间他或与俄罗斯总统普京见面。消息人士还透露，美国众议院院长佩洛西访台后，北京临时增加了习近平这次的中亚之行。

China Xi Jinping bei einer Videokonferenz mit Joe Biden

自2020年1月出访缅甸后，习近平仅在今年6月30日短暂离开大陆，前往香港参加香港回归25周年的庆祝仪式

(德国之声中文网) 美国《华尔街日报》报道，参与筹备的消息人士透露，习近平正在准备9月中旬前往中亚，出席在乌兹别克斯坦举行的上合组织峰会。峰会期间他会与俄罗斯总统普京等其他国家领导人会面。

一些消息人士透露，北京临时增加了习近平这次的中亚之行，原因是美国众议院院长佩洛西本月早些时候的对台访问。中方认为这是西方对中国加大施压。中方在佩洛西访问台湾之后，才开始计划习近平出席上合组织峰会。知情人士表示，中国担忧在台湾问题上，与华盛顿紧张关系的加剧或将导致意外的军事冲突。

中国军演继续 两岸民众如何看待？

中国官员说，习近平此次出访中亚释放出的信号是，希望与非美国盟友的国家建立更紧密的安全关系，以此作为对抗西方遏制中国努力的堡垒。

上合组织领导人峰会将于9月15至16日在乌兹别克斯坦的撒马尔罕举行。俄罗斯官媒塔斯社6月曾报道，普京计划出席峰会，但没有提到他与习近平的会晤。

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印尼总统佐科威的一位顾问表示，习近平和普京将出席今年11月中旬在印尼巴厘岛举行的G20峰会。此前，佐科威本人也在接受彭博社采访时称习近平和普京都“会来”。另外也有消息指，美中领导人将在11月举行面对面的拜习会。

中國過去一週在台灣周圍舉行大規模軍演，並在軍演結束後誓言在台灣附近進行「定期巡邏」。專家告訴德國之聲，相關言論顯現出了一個令人擔憂和危險的發展。

为了确保他们的统治和政策实施，普京和习近平都不惮于歪曲本国历史。对于他们而言，为了确保自己的权力地位以及为政策辩护，本国历史可以随意“装扮”，任意扭曲。

中国外交部、克里姆林宫、乌兹别克斯坦外交部、上合组织都没有立即回应华尔街日报的置评请求。有上合组织外交官预计，习近平会出席会议，但他是亲赴峰会还是线下出席，尚没有做出最后决定。

上合组织成立于2001年6月15日，成员国包括中国、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、印度和巴基斯坦。 土耳其于 2012 年成为该组织的对话伙伴。

《华尔街日报》早些时候曾报道，习近平计划在今年11月前往印尼峇厘岛出席G20峰会，并可能与美国总统拜登和普京等大国领导人进行会面。印尼总统佐科威的一位顾问表示，习近平和普京将出席今年11月中旬在印尼巴厘岛举行的G20峰会。此前，佐科威本人也在接受彭博社采访时称习近平和普京都“会来”。

不过，印尼总统府官员暂时未对要求确认该消息的问询作出回应。中国外交部，克里姆林宫都没有对此发表评论。如果成行，这将是拜登就任美国总统以来两人的首次面对面会晤。不过，参与筹备工作的人士也指出，这些准备工作仍处于早期阶段，可能会发生变化。

自2020年1月出访缅甸后，习近平仅在今年6月30日短暂离开大陆，前往香港参加香港回归25周年的庆祝仪式。

 

(综合报道)

 

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